HOROSCOP 12 MAI: Sâmbătă este ziua unei decizii importante

HOROSCOP BERBEC

Planul financiar cunoaste o ameliorare binefacatoare, de parca ai scapa de o mare povara! Poate apare o suma de bani exact cand aveai mai mare nevoie de ea, de aceea inchei ziua cu un sentiment de confort cu privire la bugetul propriu. Parca nu mai esti la fel de stresat ca zilele trecute, ba chiar ai curajul sa faci planuri cu sumele pe care le ai acum la dispozitie, dar nu te arunca totusi in cheltuieli inutile.

Ai cateva plati majore pe lista, facturi cu multe cifre, si acelea ar trebui sa fie prioritatea ta numarul unu, cu atat mai mult ca ai acei bani la dispozitie. Nu iesi la cumparaturi cu bani multi in buzunar, ca risti sa dai iama prin ei fara sa-ti dai seama!

HOROSCOP TAUR

Fii cat se poate de detasat si de realist, si priveste lucrurile cu maturitate si seriozitate, pentru ca e nevoie de o atitudine rece pentru a extrage concluzia cea mai buna in acest moment. Ai acumulat in timp experienta necesara acestui eveniment, care cere chibzuinta, cumpatare, intelepciune, aratand ca ai invatat ceva de la lectiile trecutului.

Vezi unde ai gresit candva si repara acum, aratand ca stii sa-ti asumi propriile vini atunci cand e cazul, si tot tu esti dispus sa repari greseala. Nu spune lumii ca nu te mai intereseaza trecutul, pentru ca de acolo apar azi cele mai intelepte si potrivite sfaturi de a iesi din impas.

HOROSCOP GEMENI

Atmosfera din casa e cam tensionata, pentru ca s-au ivit unele aspecte neprevazute care strica armonia de familie. Apar certuri intre soti, intre parinti si copii, aproape ca nici nu stai prea mult intre peretii casei, pentru ca planeaza o energie care nu face nimanui placere.

Cineva trebuie sa calmeze spiritele, iar aceasta va fi figura feminina centrala a casei, care ii va aduna pe toti in jurul ei si ii va obliga sa faca pace. Si tu poti fi liantul intregii familiei, pentru ca prin tonul tau amabil si impaciuitor, poti dezamorsa chiar si cele mai aprinse conflicte.

HOROSCOP RAC

Planul la care muncesti de atata vreme incepe sa schiopateze, semn ca nu duce acolo unde doreai. Poate ar fi timpul sa faci o schimbare de directie, daca tot vezi ca nimic nu se mai misca. A continua in acelasi stil nu ar insemna decat un consum inutil de energie. Constiinta si experienta iti transmit ca nu e sensul cel bun, ci ar fi cazul sa schimbi macazul, dar, din comoditate, parca nu esti inca pregatit.

Daca nu o faci din vointa proprie, se vor ivi atat de multe piedici, incat vei fi obligat de imprejurari sa faci schimbarea, deci pune in balanta cum e mai bine: decizi tu sau decid altii pentru tine?

HOROSCOP LEU

Esti atras intr-o alianta care nu te onoreaza, alaturi de un grup de persoane care prefera sa barfeasca si sa raspandeasca vorbe vrute si nevrute, in loc sa aprecieze partea buna a lucrurilor. Tu nu esti genul: tie iti place sinceritatea, adevarul, ai o viziune pozitiva asupra lucrurilor si oamenilor, deci a te cobori la nivelul acestui joc de culise nu te reprezinta.

Chiar daca, in situatia de fata, a participa si tu la barfe ar fi un gest de socializare, mai bine faci doar act de prezenta, fara a te lasa atras in energiile lor negative. Tu consideri ca nimeni nu are dreptul sa judece pe altul fara sa cunoasca situatia, de aceea doar asculti, nu emiti si opinii!

HOROSCOP FECIOARA

Nu accepta modul autoritar al unora de a se impune in fata tuturor, pentru ca aceasta atitudine nu-ti da voie sa te exprimi liber. Iti reprimi ideile, sentimentele, gandurile, ceea ce nu te reprezinta! Tu esti o fire puternica, ce spune lucrurilor pe nume, ca atare persoanele care se afla azi in fata ta au un efect negativ asupra ta.

Pacat sa taci cand ai avea ceva de spus sau sa stai in banca ta lasand pe altul, doar cu ceva mai mult tupeu, sa iasa in fata. Vorbeste liber si deschis! Daca esti convins ca dreptatea e la tine, lupta pentru adevarul tau, dar nu te impune cu aceleasi mijloace ca ale celui din fata ta, deci nu-i reduce pe altii la tacere cu forta.

HOROSCOP BALANTA

Poate pleci la drum pentru a revedea rude de departe care te vor primi cu bratele deschise. Desi pleci cu o usoara retinere, de parca ai fi avut si alte treburi de facut in aceeasi zi, atmosfera care te asteapta la destinatie este atat de vesela, de pozitiva, de tonica, de luminoasa, incat te implici total in ceea ce se petrece acolo.

Poate e momentul unei petreceri, a unei reuniuni de familie, a unei nunti si toata lumea se simte bine, deci hai, urca in masina sau in tren sa ajungi cat mai repede acolo, pentru ca va fi exact sansa de a te relaxa si rupe de tot stresul din zilele anterioare. E doza ta de bucurie!

HOROSCOP SCORPION

Cu cat stai si chibzuiesti mai bine situatia in care te afli, fara a te grabi sa dai un raspuns rapid, cu atat cresc sansele de a face cea mai buna alegere. Ar fi bine sa iti iei suficient timp de gandire, de analiza la rece, fara ca nimeni sa te oblige sa te grabesti sa-ti exprimi ultimul cuvant, ca atare fa tot posibilul sa treci in revista problema pe toate planurile, pana ce esti sigur ca nu ai scapat nimic din vedere, la final, vei putea extrage o concluzie sau oferi un raspuns definitiv, dar nu te grabi.

Mai pot aparea idei, informatii sau solutii mult mai bune decat cele care ar putea veni la primul impuls, deci e nevoie de timp.

HOROSCOP SAGETATOR

Oboseala acumulata in ultima vreme isi spune cuvantul intr-o activitate in care ai nevoie de concentrare, de atentie, de efort fizic. Nu prea dai randament, poate si pentru ca iti lipseste o motivatie, ceva care sa te impinga de la spate, fara sa te tot plangi de una, de alta.

Nici anturajul nu prea iti este de folos, de parca ai fi nimerit printre oameni la fel de demoralizati, de extenuati mental sau fizic, de dezinteresati de roadele finale ale acestei munci, si cum nimeni nu reuseste sa scape de aceasta stare de apatie, nici rezultatele nu se ivesc. Fa un efort sa lupti cu plictiseala!

HOROSCOP CAPRICORN

Nu te mai supune atator restrictii si limitari! Ofera-ti mai multa libertate, ca semn ca te iubesti mai mult pe tine insuti, fara sa te mai supui unor restrictii atat de severe. Ai vazut deja ca daca nu-ti permiti diverse actiuni ci te supui unor limitari foarte dure (de timp, de alimentatie, de gandire, de miscare, de alegere), nu faci decat sa generezi mari frustrari in interiorul tau.

A nu-ti da voie sa faci ba una, ba alta, nu e decat o incercare de a-ti tine sub control viata, cand tu ai inaintea ta perspective imense care merita incercare. Renunta la nu e voie, la interdictii si usi blocate, si bucura-te de paleta larga de optiuni.

HOROSCOP VARSATOR

Ai nevoie de unele garantii atunci cand vine vorba de iubire, de parca partenerul nu ti-ar inspira, cel putin azi, prea multa incredere. Vrei sa stati de vorba foarte serios fata in fata pentru a stabili niste detalii care nu mai sunt asezate la locul lor de la o vreme.

Discutati despre intentii de viitor, despre angajamente, despre fidelitate si incredere, si discutia respectiva se dovedeste a fi extrem de utila pentru a readuce linistea in relatia voastra. Parca se ridica o povara de peste inimile voastre!

HOROSCOP PESTI

Nu mai amana decizia capitala in fata careia ai ajuns, pentru ca nu ar fi decat o pierdere inutila de timp. Trebuie sa spui cat se poate de ferm ce ai ales, incotro vrei sa mergi si nu numai atat, ci sa te si tii de cuvant!

Esti persoana potrivita sa trasezi azi o directie foarte clara spre un tel la care poti ajunge, doar ca e nevoie de multa rabdare pana la concretizarea acestui sens. Important e sa iei startul cu dreptul, iar azi pare sa vina exact acel moment in care sa spui gata: de azi inainte merg numai pe aceasta cale!