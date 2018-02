HOROSCOP 3 FEBRUARIE 2018: persoanele cele mai apropiate se dovedesc azi a fi cei mai dificili inamici. PREVIZIUNI SAMBATA

HOROSCOP BERBEC

Esti vedeta acestei zile, pentru ca se vorbeste despre tine in diverse medii, spre tine se indreapta acum cele mai interesante vesti si tot tu esti erou principal in tot felul de actiuni din preajma ta. Joci un rol in treburile multor persoane, te implici cu inima deschisa si cu energie maxima, pentru ca doresti sa fii de ajutor.

Nimic nu e mai placut pentru tine decat sa vezi atata lume ca apeleaza la tine, te cauta, iti cere parerea si sprijinul, fiind un semn ca esti apreciat iar valoarea ta este recunoscuta. Lasa modestia la o parte si foloseste-te de atuurile tale, pentru ca sigur detii ceva numai al tau care te scoate foarte bine in evidenta si de care au altii nevoie.

HOROSCOP TAUR

Mare grija la tonul pe care il folosesti astazi in relatia cu o persoana cu care nu te mai intelegi foarte bine de la o vreme. Sunteti amandoi iritati, irascibili, si orice fleac va poate aduce pe marginea unei despartiri agresive. Nervii ajung la cote maxime si de o parte si de alta incat vei vedea ca finalul acelei colaborari e din ce in ce mai aproape.

Daca ajungi la concluzia ca nu mai are rost sa lupti pentru a salva relatia, ca nu mai are nimic bun de oferit, poate ar fi bine s-o inchei, dar pe cale pasnica, lasand totusi loc de buna ziua. A va arunca unul altuia injurii, nu e chiar asa de placut.

HOROSCOP GEMENI

Pe parcursul unor proiecte mai vin si momente dificile cand sacrificiul face parte din program, dar nu trebuie sa-l privesti ca pe un esec, ci ca pe un pret care merita platit. Sunt momente cand spui da la ceva la care, alta data, ai fi spus tare nu, sunt si situatii la care trebuie sa renunti desi tare ai fi vrut sa le continui.

Sunt si momente cand suporti idei, oameni sau stari de lucruri cu care nu esti de acord cu nici un chip, dar n-ai incotro. Ai rabdare, toate acestea isi vor arata latura constructiva si frumoasa intr-un final, ca atare nu le lua in tragic, ci ca pe niste indrumari in beneficiul tau. Nu imediat, insa!



HOROSCOP RAC

Uneori, lucrurile se vad mai bine cu ochii mintii decat cu cei fizici, ca atare bazeaza-te pe capacitatile tale extrasenzoriale, chiar daca ai spune ca nu le ai. Ba da, le ai, si acum poti descoperi aspecte pe care, altadata, nici nu le-ai remarcat, poti simti chestii de finete pe care altadata le-ai fi neglijat, deci ascute-ti cumva simturile cele mai fine.

Esti o antena foarte receptiva la lucruri subtile, nu la cele pe care oricum le vede toata lumea, ca atare indreapta-ti atentia spre talentele tale native de… clarvazator, pentru ca nici n-ai idee ce vei observa cu ochiul tau tainic!

HOROSCOP LEU

Ai mare noroc ca cineva drag si mai matur este alaturi de tine si iti da sfaturi venite din inima. Te poti baza intru totul pe ceea ce iti transmite, pentru ca sunt cuvinte nascute si dintr-o minte limpede si experimentata, si dintr-un suflet mare!

Iti vrea binele si pentru ca tine cu adevarat la tine, nu iti va spune decat ceea ce este in avantajul tau, sursa de intelepciune si de iubire deopotriva. Azi descoperi cine e langa tine trup si suflet, pentru ca exista cineva implicat, dornic sa te ajute si gata sa te indrume, daca ii ceri sfatul.

HOROSCOP FECIOARA

Vestile care sosesc de departe te pun pe ganduri si te supara, pentru ca ar fi nevoie de o interventie din partea ta acolo, la fata locului. Ca sa te poti prezenta personal, ar trebui sa lasi alte treburi deoparte si sa pleci la drum, or nu esti in cea mai buna stare pentru asta.

E greu sa rezolvi problema prin telefon, deci, daca altfel nu se poate, urca-te in masina si du-te acolo unde e nevoie urgenta de tine. Chiar daca ti-ai stricat astfel programul normal al zilei, macar vei fi multumit ca ai reusit sa intelegi situatia din miezul actiunii, si nu din povestiri.



HOROSCOP BALANTA

Gandul care se naste acum in mintea ta va genera o constructie intreaga, de perspectiva, ca atare nu te multumi cu ceea ce stii acum. Mai aduna date, informatii, resurse, mijloace, instrumente, pentru ca toate acestea vor conlucra la un moment dat in avantajul tau.

E o constructie de lunga durata, dificila fara doar si poate, dar grozav de motivanta, pentru ca tu deja ai in minte, vizualizezi deja, ceea ce te asteapta la capat.

Tu vezi deja ce frumos arata intregul edificiu, chiar daca acum esti inca la faza fundatiei! Investeste inspiratie, creativitate si pasiune in ceea ce cladesti cu propriile tale forte, dar si multa rabdare!

HOROSCOP SCORPION

Simti nevoia sa spui si altora care sunt visele tale cele mai mari din acest moment si e o placere sa descoperi ca au si altii scopuri similare. Din schimbul de idei si de opinii se poate naste o strategie comuna care va poate duce mai repede spre implinirea acelui vis.

Daca v-ati putea uni fortele pentru a cladi impreuna acelasi proiect, ar fi ideal, deci vorbeste cu cei care gandesc ca tine si vor acelasi lucru, sa vedeti cum puteti coopera.

Si tu ai multe lucruri interesante sa le transmiti, si ei au informatii care te pot ajuta pe tine, deci discuta permanent despre planurile comune, pentru ca veti pune la un loc un arsenal perfect de idei, informatii, cunostinte ce va pot sustine in planul vostru cel mare!

HOROSCOP SAGETATOR

Daca atmosfera nu e armonioasa in mediul tau intim, fa tot posibilul sa iesi din acel spatiu undeva unde sa te simti mai bine. Ai nevoie de o calatorie, de o detasare de ceea ce se petrece acasa, pentru ca acolo se discuta doar despre probleme, lipsuri, necazuri, care te vor afecta profund.

Daca poti face abstractie de tot ce se intampla in mediul tau obisnuit si sa pleci oriunde vezi cu ochii, ai fi mult mai fericit. Ai nevoie de oameni, chiar si de persoane complet straine, pentru a mai schimba un pic decorul, astfel incat sa te detasezi de balastul emotional de acasa.

HOROSCOP CAPRICORN

Este o zi exact pe stilul tau, mai linistita, organizata, in care toate evolueaza intr-un ritm mai lent, perfect pentru a nu da nimic peste cap.

Totusi, pentru unii, lentoarea aceasta da impresia ca ai fi si indiferent sau neatent la tot ce se petrece in jur si ai putea fi gresit interpretat, ca atare incearca sa dai o alta forma programului zilei, ca sa nu lase impresia ca ai fi comod din fire. Poti folosi calmul acesta pentru a te ocupa pe indelete de o activitate complicata ce necesita o concentrare crescuta.

HOROSCOP VARSATOR

Culmea ca exact persoanele cele mai apropiate se dovedesc azi a fi cei mai dificili inamici, care se opun cu tarie ideilor tale, dar inainte de a te supara pe ei, ar fi bine sa te gandesti daca nu cumva au dreptate.

Daca spun nu, poate ca e ceva in beneficiul tau si, mai devreme sau mai tarziu, iti vei da seama ca opozitia lor era un fel de a te opri sa faci vreo prostie. Nu te incapatana sa mergi mai departe pe drumul tau facand abstractie de prieteni sau de familie, pentru ca ai putea sa gresesti si sa regreti ca nu i-ai ascultat. Ei privesc lucrurile din alta perspectiva.

HOROSCOP PESTI

Privesti spre viitor cu un optimism molipsitor si nu poti vorbi de etapele urmatoare decat cu un ton ridicat, vesel, pozitiv, pentru ca ai deplina incredere in ce va urma.

Pastreaza-ti acest tonus pana la capat, deoarece visul tau are sanse sa se materializeze numai daca iti mentii aceasta energie chiar daca apar obstacolele de pe parcurs. Nu te intrista nici la cea mai mica suspiciune care se infiltreaza in suflet cu continua sa spui cu tarie ca se poate!