Horoscop Astrocafe.ro pentru saptămâna 13-18 februarie 2018. Previziuni pentru toate zodiile

Berbec

Sfera profesionala este animata din plin. Se intrezaresc sedinte cu sefii, dialoguri importante, chiar decizii majore pe care vei fi nevoit sa le iei in ceea ce priveste activitatea ta din cadrul unui loc de munca. Sunt zile definitorii in acest sens, de aceea fii prudent. Traversam o perioada in care ti se deschid noi culoare profesionale, existand posibilitatea sa-ti schimbi profesia si conditiile de munca. Totusi, analizeaza pe indelete ce se petrece in acest sector si nu da cioara din mana pe vrabia de pe gard. Pe de alta parte, imaginea in ochii lumii, statutul social ti le poti schimba in sens pozitiv, dar pentru asta trebuie sa depui eforturi serioase si pe termen lung. In weekend, bucura-te de prieteni. Stai de vorba cu acestia si cere-le sfaturile vizavi de situatiile de viata in care esti implicat.

Taur

Vei fi nevoit să găsești un echlibru între aspectele mateiale ale vietii, dorința sufletească de a discuta cu oameni rafinati, cu o pregatire speciala in domenii spirituale. Sun momente bune pentru a-ti schimba viziunea asupra vietii si pentru a-ti crea noi legaturi cu ierarhiile divine. Minunat este ca suportul astral de care beneficiezi iti ofera suficiente resurse, atat pentru a-ti modela personalitatea, gandirea, cat si pentru a te ocupa de treburile cotidiene. Pe de alta parte, daca esti implicat intr-un program de instruire sunt posibile altercatii cu profesorii, mentorii sau colegii de studiu. Fii prudent si deschis pentru ideile altora. Legaturile cu strainatatea sunt o alta tema interesanta. Demersurile pentru calatorii, dar si pentru studii pe termen lung au succes. In weekend este loc de evnimente cu multa lume.

Gemeni

Pornind de la banii si bunurile administrate in comun cu altii, toate relatiile tale vor fi supuse unei revigorari importante. Disputele din sfera muncii te vor impulsiona sa-ti folosesti mai eficient talentele, dar si veniturile. Tentatia de a face investii, credite sau alte tipuri de planuri financiare este mare si riscanta. Bine ar fi sa stabilesti prioritatile financiare, in functie atat de nevoile tale personale, cat si ale celor dragi. Ai grija sa iti achiti la timp facurile, taxele sau alte datorii fata de ceilalti. Energia vitală este la cote mari, iar asta iti va conferi stralucire, deschidere sufleteasca fata de ceilalti si spor in toate actiunile pe care le intreprinzi. La sfarsitul saptamanii se recomanda studii si cercetari legate de teme spirituale, istorice sau profesionale.

