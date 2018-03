Horoscop Berbec. Totul despre bărbatul şi femeia Berbec

Horoscop Berbec. Despre zodia Berbec

Primul semn al zodiacului

Semn: Cardinal

Element: Foc

Energie: Yang

Conducator planetar: Marte

Anotimp: Iarna

Motto: Eu sunt

Piatra: Diamant

Culoare: rosu

Parti de corp guvernate de Berbec: fata si cap

Cuvinte cheie despre Berbec: curajos, determinat, entuziast, increzator, optimist, onest, pasional, nerabdator, schimbator, agresiv, impulsiv, temperamental.

Horoscop Berbec. Caracteristici generale. Asemanarea cu berbecul

Zodia Berbec este prima din horoscop si este simbolul inceputului. Berbecii sunt tot timpul in miscare, sunt energici si chiar galagiosi. Le plac competitia, viteza, actiunea. Semn de Foc (ca si Leul si Sagetatorul), Berbecul cauta intotdeauna actiunea. Este bine organizat, are abilitati multitasking, va porni si va sfarsi mai multe proiecte in acelasi timp, reusind sa-si canalizeze foarte bine energia spre fiecare. Este binecunoscut faptul ca Berbecii, ca si celelalte semne de Foc, intai actioneaza, apoi analizeaza.

Ca puncte slabe, se pot nota nerabdarea si chiar agresivitatea indreptata spre ceilalti. Sunt firi incapatanate si se enerveaza destul de usor, daca nu li se face pe plac.

Daca faci o analogie cu animalul care reprezinta zodia, vei vedea ca seamana foarte mult. Urmareste-le postura si vei vedea ca sunt cu capul inainte, cu corpul usor aplicat spre in fata, ca si cum ar vrea sa strapunga aerul. Sunt foarte curajosi, nu se dau inapoi, nu-i sperie nimic. Ei merg tot cu capul inainte, puternici si vanjosi. Cand te gandesti la Berbec, gandeste-te la berbecul mitologic, cu lana de aur. Este puternic, stralucitor, neinfricat.

