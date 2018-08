HOROSCOP CASSANDRA: Se anunţă o săptămână cu artificii, cu cadouri, săruturi şi călătorii

BERBEC 21.03-20.04: Pentru dumneavoastra, in aceasta saptamâna lucrurile merg bine la locul de munca. Aveti o oportunitate sa va mariti venitul, dar asteptati sa fiti laudati pentru a fi mai productivi. Este si o saptamâna excelenta pentru abordarea unui alt stil de viata decât cel de pâna acum. Puteti incepe o noua dieta mai sanatoasa.

TAUR 21.04-21.05: Primiti o invitatie la un eveniment distractiv sau la unul sportiv. Continua insa discutiile in familie si veti incepe o reparatie la domiciliu. Unii dintre dumneavoastra veti intâlni in weekend pe cineva nou care este neobisnuit. Oricum, totul decurge intr-un ritm rapid care va impulsioneaza.

GEMENI 22.05-21.06: Este posibila o discutie extrem de serioasa despre finante sau posesiuni comune. Depuneti eforturi mari pentru a mentine averea si bunurile personale. Doriti sa faceti o achizitie majora? Mare atentie la semnarea actelor!

RAC 22.06-21.07: Sunteti fermecatori si diplomati. Cineva dintre apropiati va cauta si va cere sfatul in legatura cu o problema personala. Acum este momentul prielnic pentru unele schimbari ale lookului. Luna Noua este in semnul dumneavoastra si va favorizeaza imbunatatirea imaginii.

LEU 22.07-22.08: Se pare ca sunteti nevoiti sa luati o decizie pe termen lung pentru a va asigura viitorul. Ceva neasteptat poate influenta finantele personale. Ar putea fi o noua idee de a face bani. Veti obtine beneficii mari daca va veti concentra asupra lumii interioare si asupra vietii spirituale.

FECIOARA 23.08-22.09: Sunteti condusi de o puternica dorinta de a relationa cu altii. Sunteti prietenosi cu toata lumea si doriti sa va simtiti bine. Este un timp prielnic pentru a pleca in vacanta si pentru a va schimba garderoba. Nu puteti pierde sansa de a dezvolta si cultiva prieteniile.

BALANTA 23.09-22.10: Doriti sa va bucurati de singuratate, mai ales ca in ultima vreme ati socializat in exces si aveti nevoie de o zi pentru a va recupera. Acesta va fi un timp excelent pentru a va examina idealurile si pentru a afla daca relatiile cu sefii, parintii sau partenerul de viata sunt chiar prielnice.

SCORPION 23.10-21.11: Sunteti dornici sa comunicati cu altii si in special cu oameni creativi. Va gânditi la viata personala si la reputatia dumneavoastra in rândul colegilor de serviciu. A sosit momentul pentru discutii cu sefii sau cu parintii. Este timpul sa faceti ceva si sa va extindeti orizonturile. Poate va inscrieti la un curs, cititi, studiati...

SAGETATOR 22.11-21.12: Relatia cu sefii si cu partenerul de viata este asezata, mai ales ca ii impresionati pe cei care au o anume autoritate asupra dumneavoastra. Sunteti dornici sa va rezolvati problemele legate de finante, credite, asigurari, datorii sau mosteniri. Fiti prevazatori, deoarece asta implica multa atentie!

CAPRICORN 22.12-19.01: Calatoriti de placere si va veti bucura de vizite la muzee, magazine, cladiri cu o arhitectura impresionanta sau parcuri. Desi totul vi se pare distractiv, va concentrati si asupra unui aspect legat de o mostenire, o proprietate comuna sau bogatia partenerului.

VARSATOR 20.01-18.02: Lumea va fi generoasa cu dumneavoasta in aceasta saptamâna! Cadouri, bunuri si fa-voruri va vor iesi in cale. Si romantismul va fi dulce si pasional. Prietenii si partenerii va vor tine de urât in weekend si va vor distra. Meritati o odihna pe cinste!

PESTI 19.02-20.03: Putem spune ca acum este un moment prielnic pentru a indrepta gardurile rupte. Veti fi surprinsi de zona in care veti obtine plata propriilor eforturi. Acestea vor fi rasplatite si apoi va puteti bucura de o vacanta binemeritata. Succes!