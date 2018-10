HOROSCOP CHINEZESC 2019: Anul mistreţului de pământ va fi unul plin de succese

Avem destule motive sa ne bucuram, fiindca, se stie, in fiecare an chinezesc trasaturile definitorii ale zodiei dominante sunt cele care ne ghideaza, iar Mistretul de Pamant este nu foarte greu de multumit, dimpotriva, indulgent, prietenos, se bucura din plin de viata. Traieste clipa si nu are regrete. Cauta linistea ca nimeni altul, iubeste tihna si evita situatiile neclare, tensionate sau riscante.

E un an in care ne relaxam mai mult si ne agitam mai putin, lasam lucrurile sa vina de la sine, nu le fortam, nu le grabim, suntem multumiti cu ceea ce avem. E de asteptat sa nu reactionam la intamplare, ci sa avem rabdare, sa facem totul pe indelete. Este un binemeritat timp de respiro, de introspectie, in care analizam anii ce au trecut, cu bune si rele, ne acceptam cu modestie slabiciunile si ne intarim juramintele, rezolutiile, ne conturam mai bine planurile.

Horoscop Chinezesc: ce ne asteapta in 2019

Moderatia, un obiectiv greu de atins

Mistretul de Pamant adora mancarea si bautura, asa ca vom fi tentati sa gatim mai mult, sa ne rasfatam mai des, sa ne lasam prada ispitelor culinare. E important sa ne tinem poftele in frau si sa nu facem din excese o regula. Nu de alta, dar Mistretul este cunoscut pentru constitutia un picut durdulie, pe care cel mai probabil nu ne-o dorim. Excese putem face si in privinta cheltuielilor.

Mistretul de Pamant este darnic atat sentimental, cat si material. Asta inseamna ca trebuie sa fim precauti in privinta modului in care ne cheltuim banii, caci putem fi tentati sa-i aruncam pe fereastra, in special ca sa le facem pe plac altora. Avem tendinta sa ne implicam in acte caritabile, sa contribuim cu bani pentru diverse cauze umanitare. E bine sa nu avem incredere oarba in nimeni si sa fim vigilenti, ca sa nu ne pacalim. Prea multa indulgenta in relatiile cu cei apropiati se poate dovedi paguboasa. Partea buna e ca ne vom face usor prieteni si nu vom avea probleme in a fi acceptati intr-un colectiv sau altul.

Un an excelent pe plan profesional

Putem vorbi cu siguranta de un an productiv, in care muncim cu folos si putem avansa in cariera.

Harnicia Mistretului de Pamant ne va determina sa fim bine organizati, mai constiinciosi decat in mod obisnuit. Afacerile merg bine si pentru majoritatea va fi un an abundent.

