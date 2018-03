HOROSCOP: Combinaţii de zodii care vor fi buni părinţi şi cele care vor da greş

Daca te inscrii in lista de mai jos, sansele sa ai un copil de succes sunt foarte mari, dar la fel de mare este si riscul sa o dai in bara. Iata ce ai de facut.



Berbec – Sagetator: Reintoarcerea la natura

Berbecul si Sagetatorul sunt semne de foc, din a caror combinatie ies scantei (mai ales in dormitor, dar aceasta este o alta discutie). Ca parinti, sunt foarte energici, au tot felul de activitati cu copiii. Merg in camping, fac alpinism. Berbecul este puternic si entuziast si isi invata copiii lectia depasirii propriilor limite. Iar Sagetatorul ii invata organizarea, ii invata cum sa se descurce in orice conditii.

Taur – Capricorn: Combinatia perfecta in cuplu, dar vor fi parinti-elicopter

Capricornul face prima mutare, pentru ca Taurul este ezitant, dar incapatanarea Tarului face relatia dintre ei sa mearga. Sunt semne traditionaliste, care se concentreaza pe securitate si stabilitate, cu tendinte spre perfectionism. Copiii vor fi sub un control strict, nici vorba sa se murdareasca in noroi sau sa se suie in copaci. Taurul va fi foarte ingrijorat ca nu cumva sa pateasca ceva copii, in timp ce Capricornul ii vede mai degraba stand la pian. Casa este mult mai sigura pentru copiii celor doi, asa ca nu ii vei vedea prea des pe afara.

Leu – Scorpion: Cuplu teribil, parinti uimitori

Un semn de Foc, combinat cu un semn de Apa. Iese abur, nu?! Poate ca nu vor fi un cuplu excelent, dar daca vor avea copii, se vor asigura ca acestia sa aiba parte de educatie aleasa. Leul, cu pofta sa de viata, isi va invata copiii despre placerile vietii, vor merge la film, la biblioteca, in parcuri. In schimb, Scorpionul se va ocupa de latura emotionala, ii va invata cum sa-si exploreze sentimentele. Daca parintii se separa, copiii vor trece cu usurinta de la o casa la alta.

Taur – Balanta: Parintii fashionistelor

O mama care iti deschide sifonierul si te lasa sa iti alegi tot ce vrei si un tata care merge cu tine la cumparaturi, ce poate fi mai bun in viata? Copiii acestui cuplu vor avea un simt estetic deosebit, vor fi tot timpul imbracati cu cele mai bune haine, in ultimele tendinte.

Varsator – Varsator: Libertate totala

Varsatorii sunt expresia libertatii. Isi vor lasa copiii sa faca ce vor, inclusiv crize de nervi in restaurant, tavalit prin magazine. Nici nu vor cauta ajutor in educarea lor, caci sunt mult prea mandrii sa recunoasca faptul ca au gresit undeva.

