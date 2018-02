HOROSCOP CRISTINA DEMETRESCU MARTIE 2018: Mărţişorul aduce surprize pentru toate zodiile. Cine are noroc, cine ghinion

Berbec - este copilul zodiacului, dar trebuie să dea un examen de maturitate profesional în acest an. Este un an prielnic pentru a avansa.

Financiar le merge bine, pot apărea moșteniri.

Să nu se bazeze pe nimeni în acest an, să nu-și facă concediul cu prietenii. Nu e un an de distracții.

Taur - este un an bun pentru zodiile de pământ. Nu sunt într-o relație bună cu statul, cu șefii. În acest an, vor să ia decizii.

Se pot căsători în anul 2018.

Gemeni - au un an bun pentru sănătate, pentru muncă, schimbări profesionale. Se mai domolește planul conjugal.

Intră într-o perioadă de schimbare, poate schimba chiar țara, dar trebuie să învețe.

Rac - au un an foarte bun din punct de vedere sentimental, femeile pot face copii. Nu au însă un an conjugal foarte bun. Nu aș recomanda anul 2018 pentru nunți, în ce privește această zodie.

Zona lor vulnerabilă e cea a cheltuielilor, să nu se arunce în investiții. Probabil și de aici vine un pic de conflict conjugal.

Leu - Zona lor vulnerabilă e cea a partenerilor, cea conjugală și cea de procese. Nu m-aș apuca să dau pe cineva în judecată în 2018.

Trebuie să-și asume responsabilități, să muncească mai temenic. Își pot face casă.

Fecioară - să fie atentă la sănătate, să ia și o a doua opinie. Dacă e nevoie de operație, să o planifice după primăvară.

Se maturizează din punct de vedere sentimental, dau față în față cu dușmani și își pot muta domiciliul.

Balanță - partea bună a acestui an e cea financiară, atunci când vine vorba de bani făcuți din muncă proprie.

Punctul vulnerabil este pe iubire și copii. În iubire, e o perioadă ciudată și trebuie să fie mai vigilente.

Scorpion - e foarte puternic, intuitiv. Va fi un an foarte bun profesional, excelent.

Punctul vulnerabil e în zona familiei, îl trage în jos.

Săgetător - o să fie bine din noiembrie încolo. Să fie cumpătați din punct de vedere financiar, să nu facă investiți, să fie atenți ce vorbesc, să fie atenți pe șosea.

Trebuie să se ocupe de sănătate.

E mai relaxant acest an pentru ei, pentru că au tot tras până acum, dar să nu stea foarte liniștiți în această relaxare.

Capricorn - să nu-și piardă cumpătul. Nu e un an de odihnă, dar ies foarte multe lucruri la suprafață. Au o protecție bună.

Zona lor vulnerabilă e în zona financiară. Pot fi cheltuieli, amenzi, împrumuturi pe care riscă să nu le mai recupereze.

Vărsător - sunt zodii fixe, știu mai bine ce și cum trebuie să facă. În 2018, să se mai lase și sfătuiți, că s-ar putea să ia decizii greșite din cauza Lunii Negre, dar au un an profesional foarte bun.

Este indicat să nu-și facă operații estetice, nu este momentul.

E un an în care se pot căsători.

Pești - au înțeles că nu funcționează foarte bine sub conducerea cuiva. Ei par oamenii de sacrificiu, că și sunt, dar pot face schimbări la 180 de grade. Va trebui să învețe să spună ”nu” în acest an.

E un an bun pentru ei, că pot merge după idealurile lor.

Punctul lor vulnerabil e sănătatea.