Horoscop LUNA PLINĂ în GEMENI - Luna Castorului! Pregăteşte-te pentru CIUDĂŢENIE! Cum îţi impactează ZODIA această energie puternică?

Exista o putere de netagaduit a acestei lunatii dar si multe simboluri asociate cu ea, de la varcolaci pana la valuri fine ce separa lumile. Multi specialisti medicali pretind ca au mult mai multe cazuri la urgente in perioada haosului energetic generat de Luna plina.

Luna plina este imbibata de semnificatii si in cercurile spirituale. Desi in literatura folclorica Luna plina este asociata cu insomnia, nebunia sau tulburarea psihologica, asa cum este si termenul de "lunatic", pentru spirituali Luna plina este un moment de mare oportunitate, dezvoltare si activitate a sufletului si fiintei. Oricum, este un moment de atentie si prezenta!

Aceasta Luna plina de noiembrie a fost numita din vremuri stravechi si LUNA CASTORULUI pentru ca este perioada din an in care castorii devin foarte activi, construindu-si barajele de iarna in pregatirea sezonului rece. Castorul este un animal nocturn, deci el lucreaza sub lumina puternica a Lunii pline!

Luna plina de noiembrie este in dualistul semn Gemeni si ne aduce cu siguranta o portie masiva de energie. Dar, inainte de a porni pe strazi spre petreceri, intalniri, socializari si conversatii specifice Gemenilor, sa constientizam ce aduce acest exces de energie in bine, dar mai ales in mai putin bine si ce avem de facut ca sa iesim cu bine din ea.

Desi vremea este din ce in ce mai rece, aceasta Luna plina in Gemeni este extrem de fierbinte, fiind si primul eveniment al Lunii din zodia Sagetator.

Lunile pline sunt oricum perioade destul de coplesitoare pentru unii si pline de oportunitati pentru altii. Aceasta Luna plina este marcata de sensibilitate crescuta si de vitalitate coplesitoare. Intentiile lansate de Luna noua au ajuns la un punct culminant iar intuitia este in alerta ridicata.

In timp ce poate fi un moment de recompense minunate, poate fi si un moment de revelatii greu de inghitit sau de schimbari care nu ne plac.

Ce se poate intampla la aceasta Luna plina in Gemeni?

Aceasta Luna plina de noiembrie este foarte intensa si este influentata in mare masura de aspectul planetar de cuadratura dintre Marte cel razboinic si Jupiter cel purtator de noroc.

Asta ne face sa ne simtim puternici, curajosi si pasionati dar si furiosi si frustrati. Exista un anumit pericol daca iti lasi frau liber impulsivitatii si actiunilor nesabuite ce pot duce la accidente sau injurii.

Conversatiile avute ar putea fi confuzante si te poti infuria usor. Poti fi confuz, distras si dezorientat. Desi instinctul iti spune sa vorbesti prin emotiile tale, conversatiile pot sa nu curga asa de usor precum speri. Ai grija sa nu fii prea dur, abrupt si fara tact in ce spui. Ai putea exagera si face din tantar armasar. Nu iti e usor ca doar sa te uiti la fapte si sa nu exagerezi acum. Datorita opozitiei cu marele Jupiter, totul iti va parea mare, mai mare decat este. Incearca sa nu iti lasi mintea si gandurile/parerile ei sa te domine, pentru ca sunt foarte mari sanse ca ce gandesti sa nu corespunda cu realitatea. Te-ai putea simti curios si dispus sa iti schimbi mintea. Desi Luna inseamna emotii si sensibilitate, Gemenilor nu le plac emotiile si trairea lor, deci procesul mental este favorizat. Intrebari, raspunsuri, invatat, curiozitati, este vremea lor.

Datorita influentei lui Marte si Jupiter, o tema majora a acestei Luni pline este CONFUZIA.

Tine minte ca nu trebuie sa iei nicio decizie majora cand esti dominat de trairi irationale. Da-ti voie sa fii emotional dar nu uita ca a doua zi totul va parea diferit.

Antidotul aici este: CONTROLUL SI AUTOCONTROLUL. Fa tot ce poti mai bine in acest sens – gandeste inainte sa vorbesti si sa actionezi, verifica-ti emotiile regulat, exprima-ti SANATOS frustrarile fara sa ti le reprimi, altfel ele vor iesi sub crize de furie ulterior si e mai rau. Energia rapida a Gemenilor ne poate face sa ne simtim foarte distrasi, deci trebuie sa facem eforturi ca sa ne concentram pe autocontrol. Fa respiratii adanci constiente, inspira ulei esential de lavanda, avem nevoie de intariri ca sa ne pastram calmul.

Dar in acelasi timp

Aceasta Luna plina va aduce pentru multa lume CLARITATE cu privire la directia vietii si ne va ajuta sa intelegem un nou adevar cu privire la directia pe care sa ne indreptam. Aceasta noua claritate poate fi dificil de digerat si este si normal. Mult timp am crezut ceva, am trait intr-un fel si acum descoperim o alta fateta a vietii si decidem sa credem in altceva. Este firesc sa fim bulversati, dar nu exista progres fara curatarea vechilor buruieni!

Iata impactul Lunii pline in gemeni asupra fiecarei zodii:

Luna plina in Gemeni. BERBEC

Desi energia acestei Luni pline poate cauza haos si poate agita nervii multora acum, tu esti in pozitia excelenta de a te conecta eficient cu altii si de a le creste tu starea si energia. Viziunile tale idealiste te vor ajuta sa construiesti relatii puternice cu altii sub aceasta Luna. Doar fii tu insuti, da-ti voie sa ii inveselesti pe cei care au zile mai dificile sub Luna plina si nu lasa pe Mercur retrograf sa te ingradeasca prea mult de a conversatii intelepte si inteligente.

Luna plina in Gemeni. TAUR

Dulcea stare de eliberare care poate veni mana in mana cu o Luna plina se simte excelent, nu-i asa? O situatie financiara poate ajunge la un final, permitandu-ti sa ai mai multi bani in cont si mai multa libertate sa iti implinesti visele. Cu Venus, planeta ta coordonatoare, proaspat in mers direct dupa 6 saptamani de retrograd, vei simti cu siguranta un flux de energie care te impinge inainte in departamentul bani, ceea ce iti va aduce, desigur, multa placere.

