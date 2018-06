Horoscop SĂPTĂMÂNAL 4-10 iunie 2018. Confuzii, suspiciuni, minciuni, vampiri. Dar şi soluţii!

Insa in aceste zile au loc 4 tranzite complexe si bune si mai putin bune. De fapt, in Cosmos nu exista nimic mai putin bun ci miscari de planete ce se sprijina intre ele sau sunt in opozitii ca sa ne trezeasca acolo unde nu suntem pe drumul bun.

Aspectele acestea ne aduc ajutor in comunicare si munca dar ne si pun la incercare relatiile de orice fel prin dezechilibre ce pot aparea acolo unde lucrurile merg pe baza de manipulare, lipsa de putere sau minciuna. Pot aparea confuzii, suspiciuni, insecuritate, vampiri energetici, situatii complicate.

Putem crede ca nu mai stim care ne e calea sau ce vrem de fapt de la viata, sa simtim dezamagire sau neincredere in tot si toate

Dar exista solutii. Chiar putem iesi din toate mai bine decat eram, cu conditia sa intelegem aceste influente si sa actionam in consecinta.

Horoscop saptamanal. Ziua de miercuri 6 iunie este una intensa, cu efecte in jurul sau, inainte si dupa aceasta data. Pe 6 iunie au loc in acelasi timp 3 aspecte astrologice :

Soarele in conjunctie cu Mercur in Gemeni,

Venus din Rac in opozitie cu Pluto din Capricorn

Mercur in patrat cu Neptun.

Apoi joi 7 iunie , Soarele din Gemeni va fi in patrat cu Neptun.

Iata 4 aspecte foarte importante ; sa stim ce inseamna pentru noi si ce avem de facut ca sa trecem prin ele fara mari daune :

– Soarele in conjunctie cu Mercur te ajuta sa gandesti si sa comunici mult, fiind un timp mental foarte ocupat. Multa interactiune, hartogaraie, mailuri trimise si primite, activitate intensa la orizont. Mercur este rapid, adaptabil, curios si fara mari emotii. Profita de aceasta stare. Discuta orice te intereseaza, exprima-te pe orice subiect pentru ca vei avea claritate. Fa planuri, negociaza, incepe afaceri, cumpara si vinde.

Pe de alta parte insa ...

– fii deosebit de atent la relatii in general si la cele sentimentale in particular. Venus in opozitie cu Pluto este o miscare intensa care pune reflectoarele pe tot ce nu este in regula in relatii, acolo unde ti-ai pierdut puterea sau te lasi manipulat chiar fara sa iti dai seama. Acum iti vei da seama !

– Din senin, partenerul poate fi suspicios, gelos, posesiv, amenintator. Pot aparea drame relationale din cauza jocurilor de putere, inclusiv profesionale nu doar amoroase.

– Atentie de cine te indragostesti acum, poate fi o persoana care te foloseste, abuzeaza, nu te respecta sau chiar violent verbal sau fizic.

– Atentie ca TU sa nu abuzezi de puterea ta asupra unei persoane mai mici sau mai vulnerabile decat tine pentru ca asta iti blocheaza evolutia sufleteasca.

– Orice dezechilibre de putere vor fi vazute pentru a fi rezolvate.

Horoscop saptamanal. Atentie la tranzitul Mercur in patrat cu Neptun care iti poate distorsiona gandirea, te poate confuza, complica discutiile sau negocierile de afaceri. Pot aparea lipse de claritate, interpretari gresite, deci fii pe faza.

– daca ai de-a face cu familia sau prietenii, ramai la o comunicare de baza. Pot aparea situatii complicate din cauza imaginatiei gresite sau potentialului spre deceptie.

– Nivelul de confuzie si insecuritate adus de acest tranzit va creste daca nu suntem atenti si constienti de el.

– Evita sa te certi, evita scandalurile sau atitudinea de superioritate ca tu stii si altul nu. Evita minciunile.

– Protejeaza-te de oamenii prea insistenti, in special de vanzari.

– Vezi ca poti atrage vampiri energetici.

– Ca sa te protejezi de toate acestea, ramai conectat la activitati cu energie ridicata precum muzica, dans, scris, poezie.

– Alcoolul iese din discutie in aceste zile, iti coboara vibratia.

Pe acest fond, tranzitul de joi Soarele in patrat cu Neptun poate fi dur pentru ca ne poate face sa simtim ca ne-am pierdut calea sau sa ne punem intrebari despre ce vrem de fapt de la viata. Parca nu ne mai dam seama de nimic clar!

– Neptun tinde sa iti dea peste cap simtul propriei identitati, sa nu mai ai asa multa energie ca inainte, sa te simti nesigur, confuz sau dezamagit de viata ta personala sau profesionala. Este doar un test !

– Atentie sa nu idealizezi oamenii in aceste zile, caci deceptia si tradarea sunt favorizate.

– Financiar vorbind, nu specula nimic, nu iti asuma riscuri mari.

Solutia la toate ? Contextul cosmic ne forteaza sa ne intoarcem la cine suntem cu adevarat, acolo este singura forta si fidelitate valabila. Ai incredere in tine, descopera-te, vezi in ce crezi.

Este un proces foarte personal in care iti gasesti adevaratul sprijin spiritual, nu cel spus de un guru sau de cineva ce crede ca are toate raspunsurile.

Vei vedea ca vei deveni mai sigur pe tine insuti, iti creste credinta si increderea in tine, fara sa mai depinzi asa de mult de altii.

Ca sa ai acces la adevarul din tine, stai departe de oameni, locuri sau obiceiuri cu energii joase si curata energia din spatiul in care stai.

Nu uita acum celebra vorba biblica : Credinta ta te va vindeca. Parafrazam.... Credinta ta te va calauzi si clarifica !

Asadar, iata horoscopul saptamanal pentru 4 – 10 iunie 2018:

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Focusul continua sa iti fie pe sarcini usoare dar repezite, comunicari, munca cu hartiile, scurte deplasari. Este un timp placut si prietenos. Cu toate acestea, evita barfa si nu crede in zvonuri. In primele zile ale saptamanii, poti fi indecis daca sa tinzi spre afectiune in familie sau realizari in cariera. Fericirea canta cantecul tau pentru ca iti creste popularitatea, norocul si starea de spirit. Daca ai de realizat ceva important, amana pana duminica.

Luni nu incerca sa te lansezi in nimic nou. Marti ramai mai retras, ramai si odihneste-te in gandurile tale mai ales ca ai multe la care sa te gandesti.

Norocul nu iti este teribil de ridicat, desi cineva este mereu alaturi de tine. Energia si carisma iti revin spre joi. Arata tot ce poti in zone de cariera si reputatie, mai ales ca ti se da o sansa doua sau secunda. Tine minte, starea de smerenie nu este ipocrizie ci un instrument puternica cand esti in fata a ceva urias pentru viata ta. Simte cand este acest moment.

In afara zonei de cariera, totul ar trebui sa mearga bine dar atentie, nu neaparat in zonele domestice, cu sotul / sotia daca se duc jocuri si lupte de putere.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Alearga dupa bani, cumpara, vinde, plateste, cultiva clienti noi, cauta o marire de salariu. Poate aparea si o atractie senzuala in care iti va fi usor sa te rasfeti, insa ai grija ce relatie atragi. In general, saptamana viitoare va fi mai norocoasa pe aceste domenii decat cea prezenta. Sperante, veselii sociale, flirturi iti pot umple zilele. Poate va fi nevoie sa alegi intre un prieten sau altul, intre o distractie sau alta. Alege pe cea care se simte mai intelectuala sau ti se potriveste mai mult conform normelor sociale in care traiesti. Nu amesteca banii si prietenii si realizeaza ca unele din cele mai importante scopuri ale tale nu sunt sustinute de realitatea banilor. Vei incheia aceste zile cu un sentiment de satisfactie si corectitudine. Retrage-te mai mult de joi incolo. Odihneste-te, contempleaza, mediteaza. S-ar putea sa fie nevoie sa iti examinezi viata prin lentile spirituale si morale. Faci ceea ce e bine pentru tine ? Iti traiesti viata de care ai nevoie ? Nu strica sa mai verifici o data. Nu alerge dupa iubire sau calatorii indepartate acum, nici nu iti face planuri pe temele acestea. Toate sunt bune, problemele la tine sunt minore.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.