Horoscop SĂPTĂMÂNAL 5-11 noiembrie 2018. Cea mai buna VESTE de 12 ANI dar şi cele mai MARI SCHIMBĂRI se anunţă!

Saptamana incepe cu un ton cu adevarat romantic din pricina trigonului format de Soare cu Neptun in Pesti… dar totul se schimba … dupa numai cateva ore de visat cu ochii deschisi, lumea reala isi intoarce fata spre noi!

Asta se intampla pentru ca Uranus, marele rebel si imprevizibil, aflat retrograd in Taur inca din primavara, dar si Nodurile Lunare – care sunt punctele unde eclipsele au loc pe cer – schimba semnele, o iau unele spre altele, iar ceea ce credeai ca este o problema absolut de nedepasit poate sa dispara in aer asa cum a venit ! Gata cu zidurile care te tin legat. Imagineaza-ti … Este un timp pentru schimbare. Evenimentele acestei saptamani sunt eliberatoare ! Apoi, cu Jupiter, planeta norocului, expansiunii si oportunitatilor intrand pentru un an si o luna in semnul sau natal Sagetator, pregateste-te sa gusti din posibilitati si libertati ca niciodata pana acum !



Avand nu mai putin de trei jocuri majore astrale plus o Luna Noua, vom putea asista la schimbari ce nu pareau posibile vreodata, dandu-ne un teren de “joaca” mult mai larg si bogat pentru viata noastra. Iata de ce:



Intai, marti 6 noiembrie, Uranus retrograd revine in Berbec. Ori de cate ori o planeta cu miscare asa de lenta precum Uranus isi schimba semnul, creaza un efect de netrecut cu vederea ce este simtit in intregul Cosmos si aduce o noua energie pentru fiecare.



Uranus are nevoie de 84 ani sa faca o revolutie completa in jurul Soarelui, deci petrece aproape 7 ani in fiecare semn zodiacal, iar miscarea sa retrograda este anuala pentru 148 zile.



!!!!!! Sa ne lamurim cum stam cu Uranus, pentru ca este o planeta mult prea importanta si genereaza schimbari imprevizibile si socante mult prea mari ca sa nu avem totul clar cu privire la tranzitul sau!

Mai intai, Uranus a fost in Berbec in ultimii ani, incepand cu 2011. Anul acesta, pe 15 mai, Uranus a ajuns in Taur, unde va sta pana in 2026. Insa aici, in Taur, din 7 august a intrat in miscare retrograda de unde va iesi pe 6 ianuarie 2019. In cadrul acestui tranzit retrograd, Uranus a ajuns “inapoi” in Berbec, unde va fi pana iese din retrograd pe 6 ianuarie 2019. apoi, isi va relua miscarea directa in Berbec pana pe 6 martie 2019 cand re-ajunge in Taur unde si ramane pana in 2026 !!!!!



Uranus, planeta marilor treziri si schimbari. Uranus nu este niciodata satisfacut, niciodata asezat si linistit. Felul in care Uranus lucreaza este sa ne elibereze – prin schimbari pe alocuri socante – de orice (mentalitate, situatie, limitare) si oricine ne tine inapoi, pentru ca Uranus este insasi Libertatea. Uranus curata calea pentru a veni ceva mult mai bun, desi la prima vedere nu pare asa.

Uranus retrograd re-venit in Berbecul in care a fost intre 2011 si 2018 este sansa ta sa reverifici pentru ultima data cu privire la acea noua identitate pe care ti-o construiesti in ultimii 7-8 ani (cat timp Uranus a fost in Berbec), cateodata din vointa ta, cateodata fortat si tarat de destin si tipand spre viitor. Insa gata, esti aproape gata. Ce ai schimbat substantial la tine in ultimii 8 ani cu Uranus in Berbec ? Un nou look ? O alta identitate profesionala ? O noua relatie de iubire sau o noua atitudine in amor ? Orice ar fi ce ai construit la tine in acesti ani, acum esti pregatit si dornic sa termini o data pentru totdeauna cu ultimele vestigii ale trecutului si sa mergi inainte !



Cam tot la acelasi moment marti 6 noiembrie, Nodurile Lunare karmice parasesc Leul si Varsatorul (unde au fost in 2017-2018) si intra in Rac si Capricorn pentru urmatorii 2 ani.



Nodurile lunare sunt puncte matematice pe cer care, conform astrologiei, releva SOARTA si DESTINUL in functie de unde erau in clipa nasterii. De unde vii? Incotro te indrepti si de ce? Nodurile lunare arata Marea Schema a Lucrurilor si vorbesc despre ce a trecut si ce urmeaza sa vina.

Nodurile sunt legate direct de puterea pe care eclipsele de Soare si de Luna le au ca sa precipite evenimentele aici pe Pamant si sa asiste sufletul in evolutia sa, pentru ca ele reprezinta punctul de intalnire simbolic dintre Soare (spirit), Luna (suflet) si Pamant (materie). Nodurile lunare au nevoie de 19 ani ca sa faca un cerc zodiacal complet.

Aceasta miscare a Nodurilor lunare pregateste contextul pentru un nou sezon de eclipse care sa ne duca pana in 2020 ! In urmatorii aproape 2 ani, vom fi preocupati sa ne punem viata pe o fundatie solida si sa construim realizari concrete pentru viitor. Mai multe despre Noua mutare a Nodurilor Lunare pentru urmatorii 2 ani, Luni pe Sfatulparintilor.ro!



A doua zi, miercuri 7 noiembrie, Luna Noua este in Scorpion, dand startul unei luni intregi de transformari.

Cum altfel, cu tot ce se intampla astral acum ?? Asigura-te ca prinzi acest moment important si nu rata aceasta oportunitate sa faci schimbari mari de viata. Aceasta Luna noua in Scorpion vrea sa scapi din viata ta de absolut tot ce este expirat. Totusi, ea are loc exact in ultima zi a lui Jupiter in Scorpion dupa 13 luni si in ziua in care se intampla schimbarea de pozitie a Nodurilor Lunare care vor aduce un lung sir de noroc karmic pe calea ta, ca sa te ajute sa scapi de toate obstacolele care ti-au blocat progresul. Acum NU este timpul sa te temi de schimbari !

Am pastrat pentru final ce este mai bun si apetisant : de joi 8 noiembrie, norocosul JUPITER se muta acasa in SAGETATOR, semnul sau, si aceasta este tipul de veste foarte buna astrologica care vine spre noi o data la 12 ani !! Jupiter in Sagetator va arunca cu praf de noroc peste toate semnele zodiacale si peste multe domenii ale vietii. Fie ca este vorba pentru tine de iubire, bani, cariera sau altceva, vei afla in Horoscopul lui Jupiter in Sagetator de saptamana viitoare pe Sfatulparintilor.ro!



Jupiter este hotarat sa nu lase viata ta sa se risipeasca. Iar cei ce sunt atenti la ce le aduce bucurie in viata in 2019, vor avea automat parte de mai multa bucurie si ii vor molipsi si pe ceilalti cu ea!

Aceasta saptamana celebra se incheie intr-o nota sociabila intrucat Venus si Marte isi dau mana peste stele, oferind o seara de Sambata plina de iubire si flirt. Petrece-o cu prieteni, cu cunostinte, cu iubiti fosti sau actuali si bucura-te de oamenii minunati din viata ta!

Iata si mesajul principal pentru fiecare zodie in horoscopul saptamanal pentru 5-11 noiembrie 2018:

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Uranus se va misca inapoi in semnul tau unde va ramane pana pe 6 martie 2019. ai nevoie acum sa reanalizezi tot ce s-a intamplat in viata ta incepand cu 15 mai si cum asta a adus o modificare in viata ta asa cum e ea construita incepand din 2010. aceasta va fi ultima faza din a te desprinde si a da drumul unor lucruri si poate fi stimulata de altcineva din viata ta care brusc isi schimba pozitia si punctul de vedere.

Saptamana aceasta, sensibilitatea ta este in crestere. Nu are sens asadar sa te zbati ca sa ai succes pentru ca poti simti, prin antenele tale, care sunt oportunitatile. Este bine sa faci pauza din cand in cand si sa reflectezi, sa simti ce se intampla. Stabilizeaza ceea ce ai realizat pana acum si armonizeaza-ti relatiile cu ceilalti. Calatoriile iti vor fi de succes daca te misti cu atentie si prudenta. Acest nou ciclu care incepe iti da oportunitatea de a analiza adanc comportamentul oamenilor, fapt ce iti va aduce imense beneficii. Vei reusi sa ajungi la un fel de intelegere cu tine despre cum sa procedezi mai echilibrat cu planurile tale viitoare. Ai putea fi neplacut surprins de o veste despre cineva antagonic tie, mai ales daca activezi in politica sau in corporatii. Banii pot fi folositi pentru multe lucruri, dar unul din scopuri este sa ii faci pe ceilalti fericiti. Fi rabdator si cu tact.



Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Acum poti sa capeti putin aer de respiro de la orice s-a schimbat dramatic in viata ta incepand de la mijlocul lui mai cand Uranus a intrat in semnul tau, pentru ca iese din semnul tau pana in martie 2019, revenind in Berbec. Este, asadar, o perioada buna pentru tine sa contempli viata incotro pare ca ti se indreapta sau unde vrei sa se indrepte si cat e ea de diferita fata de 2010.

Saptamana aceasta nu te baza pe mana destinului daca ti-ai dat permisiunea sa faci o investitie financiara acum, ci mai bine asteapta pe o perioada mult mai potrivita cand iti vei fi crescut veniturile. Tinzi sa ai probleme in a-ti seta granite pentru tine, ceea ce inseamna ca uneori oamenii simt ca si cum pot trece cu totul peste tine, pur si simplu. Esti incarcat cu putere noua si vei reusi sa te impui in fata altora ca sa iti implinesti cerintele. Dificultatile nu te tin departe de la a deveni de succes pentru o lunga perioada de timp pentru ca astrele sunt de partea ta. Anumite planuri insa risca sa esueze fata de asteptati din cauza unei intalniri urgente si neasteptate cu persoane influente. Accepta fara ezitare o propunere care iti va aduce un bun profit. Organizeaza-ti rutina zilnica diferit, ai nevoie de o schimbare. Poate ca este timpul pentru o iesire in natura undeva special si frumos. Sfaturile incorecte pot afecta intalnirile si conversatiile daca ai incredere in orice auzi fara sa verifici mai intai. Fii foarte prudent saptamana aceasta cand faci promisiuni.



Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Orice s-a intamplat in viata ta care te-a nelinistit din cauza lipsei de claritate incepand cu 15 mai cand Uranus a intrat in Taur, te poate duce inapoi in timp ca sa iti regandesti prioritatile si poate prieteniile. O parte din asta include si miscarea inteleapta de a taia cantitatea de implicari din viata ta curenta.

Saptamana aceasta, influentele astrale aflate in joc acum te ajuta sa iti focusezi atentia pe ceea ce simti. Incearca sa fii mai rabdator. Nu ezita si cere-ti scuze pentru greselile tale. Se apropie o perioada de controverse, unele dintre ele ti le-ai creat singur. Anumite planuri de viitor pot fi nerealiste si prea ambitioase in una sau doua domenii. Incearca sa iti judeci actiunile recente la rece si unde este cazul sa iti ceri iertare. Calatoriile pot fi de succes si de bun augur. Pune mai mult focus pe tine si asigura-te ca nu iti neglijezi propria crestere personala si castiguri financiare. Termina ce ai inceput de mult si tine-ti neaparat promisiunile.

