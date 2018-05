Horoscop SĂPTĂMÂNAL 7-13 MAI 2018. Cât de mult nu îţi convine să te schimbi? Vin vremuri noi, vrei nu vrei!

Suntem deja in zodia Taurului si dupa cum se vede, exista multa energie a Taurului ce ne inconjoara si ne forteaza sa iesim din zona de confort ca sa vedem cum se vede viata si din alt unghi. Dar, fiind vorba de Taur, opunem o rezistenta feroce plina de rigiditate si incapatanare, oricat spunem ca nu este asa. Aici e provocarea saptamanii data de actualele energii : sa ne autoanalizam in functie de ce traim, cat de mult ne opunem unei alte versiuni noi si diferite de viata.

De multe ori nu intelegem de ce e nevoie sa simtim si sa traim si din alt unghi, deci nu ne convine, dar Universul stie mai bine ce e bine si ce avem nevoie sa invatam si tot ce putem face este sa ne adaptam, sa ne schimbam, sa nu fim rigizi, frustrati sau incapatanati asa cum este Taurul. Dar putem sau nu ?

Horoscop saptamanal. Ce inseamna Luna in descrestere?

Luna plina recenta din Scorpion a fost atat de intensa incat a tulburat multe persoane. Iar acum, toata saptamana analizata, Luna este in descrestere in drumul ei spre Luna noua din 15 mai, si este o perioada buna sa ne concentram constient de a scapa de obiceiurile proaste, de stres si de gandirea negativa.

In acest punct esti cumva fortat sa te opresti, sa contemplezi, sa fii introspect si sa reflectezi reevaluandu-ti viitorul. Te gandesti la ce ai realizat si scapi de ce gandesti prost ca sa poti pregati un nou inceput.

In timp ce lumina lunii scade pana cand dispare de tot ca sa se formeze Luna noua, este finalul unui vechi ciclu si inceputul abordarii unuia nou. Este timpul sa te detasezi de lume si sa te odihnesti. Este timpul sa regandesti unele aspecte din viata ta si sa vezi la ce trebuie sa dai drumul. Este timpul sa te pregatesti sa o iei de la capat, dar diferit. Luna iti da o noua sansa si iti si arata cum, daca intri in tine si simti.

Ce inseamna Mercur in Taur si Uranus in Taur?

La finalul acestei saptamani, pe 13 mai, Mercur intra in Taur. Tranzitul lui Mercur cel flexibil prin Taurul practic, inflexibil si incapatanat inseamna sa ne concentram pe lucrurile foarte concrete care aduc siguranta si nu pe utopii si imaginatii. Ne vom surprinde fiind rigizi si opunandu-ne altor abordari opuse fata de ce stim noi. Este imperativ sa nu ne pierdem abilitatea de a ramane cu mintea deschisa ca sa contracaram si depasim aceasta rezistenta capoasa la orice este nou si diferit.

Marea miscare astrala din 15 mai, mutarea lui Uranus in Taur pana in 2026 se simte deja ca si energie. Uranus este un rebel si este seful revolutiilor, in special cele ce tin de bani si de ce inseamna banii in viata noastra. Multi dintre noi nici nu stiu cum se simte actiunea lui Uranus in Taur pentru ca ultima oara cand a fost aici erau anii 1930-1940, perioada asociata in istorie cu mari framantari, revolutii, crize si schimbari financiare majore si socante, ce au schimbat fata omenirii referitor la bani.

Uranus in Taur te intreaba "Unde nu esti liber cand vine vorba de bani ? De casa, masina, apartament, alte proprietati?". Acum poti realiza cat de prins in capcana erai, cat de lipsit de libertate doar in numele banilor – sa ii faci, sa ii ai, sa ii strangi, sa ii posezi, sa ii cheltui, sa crezi ca ei iti aduc fericirea si libertatea. Este ca atunci cand traiesti undeva inchis cu cheia si vine Uranus in Taur, iti deschide usa larg ca sa iesi si sa fii liber ... iar tu nu vrei sau nu poti, pentru ca esti obisnuit in inchisoarea ta, muncind pentru bani ca candva sa ajungi la libertatea dorita prin ei. Visezi la libertate, ti se da libertate dar nu o poti trai pentru ca tu crezi ca ajungi la ea prin bani.

Uranus in Taur ne va soca mai intai, apoi pe durata unui numar de ani, ne va arata fiecaruia foarte clar cat de "ne-liberi" suntem cu adevarat.

Asadar, iata horoscopul saptamanal pentru 7-13 mai 2018:

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Aceasta saptamana iti arata puterea ta pe un anumit aspect, impamantata, persistenta si rezistenta la obstacole. Starea de bucurie din nimicuri a ultimelor saptamani se estompeaza si este inlocuita cu concentrarea specifica Taurului. Asta inseamna ca vei beneficia din eforturile tale zilnice ca sa iti implinesti obiectivele si ambitiile. Daca te confrunti cu o dificultate, stai linistit, vei fi sprijinit de Univers sa reusesti.

Viata amoroasa poate fi foarte placuta daca ai chef de ea. Divergentele cu partenerul vor fi solutionate rapid, gratie lui Venus. Exista o sclipire a vietii tale sociale si poti avea multa bucurie doar fiind in contact cu alti oameni. Deschide-te sa primesti intuitii cu privire la unde se indreapta viata ta acum.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Daca ai simtit o lipsa de control cu privire la directia spre care se indreapta acum viata ta, vei fi inapoi la carma saptamana aceasta. Dupa tot visatul, ganditul si planificatul din ultimele saptamani, acum este timpul sa incepi. Daca colaborezi cu altii, fii sigur ca termenii de lucru sunt setati corect, pentru ca va fi prea tarziu sa mai schimbi ceva dupa ce te implici. La fel este valabil si intr-o relatie amoroasa.

Ritmul general al vietii zilnice va fi accelerat si pot fi unele probleme neprevazute pe drum. Daca te ghiftui prea mult risti sa iti deteriorezi sanatatea. Pregateste-te sa ai niste responsabilitati pe umeri.

