HOROSCOP. Top 5 zodii care vor fi înşelate în luna iunie 2018

Rac

Dulcele si sensibilul Rac este mai mult decat posibil sa fie inselat deoarece, in momentul in care nu se mai simte iubit incepe sa caute alinarea in alte parti, lucru care se rasfrange asupra relatiei, iar partenerul o simte si se indeparteaza. Vina nu este tocmai a Racului, chiar daca este mult prea protector si mult prea grijuliu, acest lucru aducand partenerul la limita rabdarii, insa sfarseste prin a fi inselat si, in momentul in care acest lucru se intampla, va suferi mai mult decat orice alt nativ dintr-un alt semn zodiacal.

Fecioara

Fecioara este un semn zodiacal serios si cateodata lucrurile pot fi foarte grele, chiar si pentru acesti nativi care nu de putine ori s-au confruntat cu propriile probleme cauzate chiar de ei insisi. Acest lucru ii frustreaza pe parteneri, care vor incepe sa-si caute alinarea in alte parti, unde totul este mai usor. Veti fi inselata din cauza ca sunteti o fire mult prea critica si il coplesiti pe partener, care vrea sa gaseasca ceva nou. Din pacate, sunteti nativa uneia dintre zodiile care sunt cel mai usor de tradat sau de lasat.

Capricorn

Esti o fire calma si calculata, iar acest lucru te face o partenera loiala si de incredere. Chiar daca partenerul stie ca ai fost tentata la randul tau sa inseli, mereu i-ai fost alaturi; asa ca aceasta siguranta pe care i-ai oferit-o incearca sa vada pana unde o poate duce. Stie ca tot la el te vei intoarce si incearca si testul infidelitatii. Avand in vedere ca esti o persoana onorabila si de cuvant, preferi sa parasesti decat sa inseli, asa ca in acel moment, cand vei fi tradata, ce vei face? Vei trece peste sau vei pleca?

