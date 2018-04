Horoscop weekend 6-7-8 aprilie 2018. Ce aduce Luna în Capricorn fiecărei zodii

Datorita apropierii de Pamant a Lunii, acest astru ceresc are o foarte mare influenta asupra oamenilor. Conform astrologilor, Luna seteaza starea emotionala a pamantenilor pe masura ce tranziteaza semnele zodiacului.

Luna se muta la fiecare 2 zile si jumatate in alt semn zodiacal, parcurgandu-le pe toate 12 pe durata unui ciclu lunar de 28 zile. Foloseste ritmul lunii si lasa-te dus de el, ca sa ai o stare generala buna si emotii tinute sub control, intelese, asumate si eliberate.In weekendul

ce incepe de Vineri 6 aprilie si pana Duminica 8 aprilie 2018 – zile ce corespund cu mini vacanta de Pastele ortodox – Luna este in descendenta de lumina si este in Capricorn, dupa ce weekendul trecut a oferit grandiosul spectacol de luna plina albastra din 31 martie.

Ce ne aduce Luna cand este in Capricorn?

Atunci cand Luna trece prin Capricorn, suntem mai seriosi si avem intentii mai clare. Ne este greu ca doar sa stam sa vedem ce se intampla. Vrem sa fim productivi pe ceva ce are insemnatate pentru noi. Capricornul este un semn de pamant ce inseamna business, 'avem treaba'.

Cand Luna este aici, aceasta stare de determinare emotionala poate fi aplicata asupra oricarei activitati, indiferent de natura sa.Aceste zile sunt

excelente ca sa trecem peste obstacole dificile din trecut. Avem mai multa disciplina si rabdare si putem depasi satisfactia de termen scurt pentru realizari de termen lung.Starea generala este mai conservatoare si pragmatica.

Suntem atenti la ce are valoare in timp. Alegem ceva solid in detrimentul a ceva experimental.Aceasta stare lunara ne pune atentia pe ambitiile de miza mare. Acum putem petrece timp planificand o afacere, un parteneriat, o schimbare de job, de echipa, de locuinta, deci lucruri consistente cu efect in timp. Totul este privit prin ochi practici, inclusiv relatiile.

Acum vezi clar cum sa faci schimbari structurale mai eficient.Fii atent la conflicte cu autoritati de orice fel sau forte mai mari decat tine. Nu imprumuta bani, ci asteapta cateva zile.

In relatiile personale, incearca sa profiti de aceasta energie a Lunii in Capricorn si construieste poduri si legaturi intre generatii si in special cu cei mai in varsta. Poate ca vei simti o asprime in relatiile de familie dar acum poti contribui la dizolvarea ei. Nu lasa momentele de conservatorism sau izolare sa strice relatiile cu prietenii si rudele. Evita sa fii rigid; da drumul punctului tau de vedere si da capul roata. Intr-un cerc sunt 360 de puncte de vedere, de ce sa ramai blocat doar pe al tau cand altele iti pot oferi frumusetea lor?

Fii atent la raceli sau afectiuni ale pielii. Sub Luna in Capricorn, oboseala genunchilor este foarte comuna. Evita orice interventie chirurgicala in zona oaselor si incheieturilor.

Activitati de putere cand luna este in Capricorn: poti sustine o traditie veche ; discutii eficiente cu colaboratori sau clienti prezenti sau viitori ; iei in considerare investitii ; vorbesti si actionezi cu autoritate ; gandesti propuneri foarte bune pe orice domeniu ; lucrezi eficient cu un mentor sau esti tu mentor pentru altii.

Iata cum iti merge in functie de zodie sub Luna in Capricorn in weekendul 6-7-8 aprilie:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

In aceste zile exista un impact mare astral asupra imaginii pe care o proiectezi in lume. Fii sigur ca este una transparenta si realista. Ca sa iti atingi orice scop si sa iti urmezi orice plan, ai nevoie sa ramai constient de actuala ta pozitie asa cum este ea si sa faci schimbari din acest punct. Daca te separi de realitate, incercarile tale de schimbare vor fi incoerente sau prea intense ca sa iti mute inima in orice noua directie.

Afirmatia weekendului pentru Berbec: Eu inchei orice treaba neterminata.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

In weekend te poti indragosti sau poti simti nevoia puternica sa faci ceva cu privire la felul in care arati si te simti in pielea ta. Lucreaza asupra calitatilor taler atractive si fii mandru de realizarile recente, gasind timp pentru odihna si bucurandu-te de tot ceea ce are viata mai bun sa iti ofere in acest moment.

Afirmatia weekendului pentru Taur: Eu sunt un om frumos, pe dinauntru si pe dinafara.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Aceste zile iti pregatesc o surpriza, ca si cum un nou capitol de viata este aici sa iti dezvaluie ceva magnific si mare. Cu toate astea, asteptarile tale pot fi nerealiste, la fel ca si lumea ta interioara plina cu idei, fapt pentru care poti parea distant si distras. Confuz si scos din ritmul tau obisnuit, te simti ca si cum esti rupt in doua intre minte si inima. Este vremea sa stabilesti care legi conduc in situatia curenta si sa iei orice varianta in considerare, chiar daca nu este ceea ce te asteptai.

Afirmatia weekendului pentru Gemeni: Eu ma conectez cu alti oameni.

