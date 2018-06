Horoscop zilnic DUMINICĂ 3 IUNIE 2018. Cine te face imprevizibil azi?

Este vorba despre o stare de dispozitie spontana, una pentru idei geniale si intuitii rare.

Poti rezista cu greu impulsului de a evada din situatii sau relatii care iti dau o stare de claustrofobie. Sub Luna in Varsator, esti prietenos dar intr-un mod mai detasat. Chiar cauti compania acelor amici mai ciudati care iti deschid o alta perspectiva asupra lumii.

Luna in Varsator iti poate aduce o binevenita usurare de la prea multe emotii. Ne ajuta sa ne distantam de o situatie ca sa vedem imaginea de ansamblu. Este timpul sa imbratisam noul, inovativul si abordarea futurista.

Varsatorul este imprevizibil si Luna la fel. Pur si simplu, o iei pe calea ta. Iti vine o stare de putere din faptul ca te-ai stabilizat in gandurile tale, indiferent unde vor duce. Asta face sa fie o vreme stelara in care sa ne onoram nevoia de a ne rataci in propria lume. Intotdeauna in asemenea atmosfera apare ceva nou si bun la orizont, intrucat Varsatorul este un semn zodiacal al viitorului.

Iata horoscopul zilei de DUMINICA 3 iunie 2018 pentru fiecare zodie in aceasta conjunctura astrala :

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi esti teribil de ambitios in tot ce iti propui sa faci si in tot ce gandesti sa planifici pentru saptamana ce urmeaza. Pui lucrurile la punct meticulos si performezi impecabil. Cu toate acestea, ritmul de progres este similar cu ritmul sarpelui. Dar nu te necaji si nu iti pierde increderea, esti inconjurat de binecuvantari. Respecta ritmul Universului in care lucrurile se intampla.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Agenda zilei iti este sa iti planifici proprii pasi viitori si puncte de atins si sa sarbatoresti un succes al cuiva apropiat. Gandurile iti sunt progresiste in afaceri sau in munca ta, iar orice plan faci acum devine o fundatie solida ca roca pentru viitorul tau. Intalnirile sociale si petrecerile te vor incanta, daca iti dai voie sa participi.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

O aparitie din trecut poate deveni o cauza de ingrijorare pentru tine astazi. Vei mai fi preocupat de starea de sanatate a cuiva in varsta din familie ce se deterioreaza. Poti avea anumite cheltuieli din domeniul medical. Insa a doua parte a zilei, ingrijorarile ti se mai inlatura din cauza energiei pozitive cu care esti inconjurat.

