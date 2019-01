Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru MARŢI 22 IANUARIE 2019. A trecut şi eclipsa, acum ce urmează?

Cele doua astre se intalnesc in Sagetator si creaza o influenta in care sa ne putem sarbatori realizarile, numara binecuvantarile si spune multumesc pentru tot ce iubirea ne-a dat. Este o zi in care sa iti apreciezi viata, sa ai incredere si sa iti deschizi inima spre noi aventuri ale calatoriei tale pe pamant. Acum poti vedea clar pana in orizonturi indepartate ale viitorului tau. Este chiar un moment deosebit, profita de el.

Primim ajutor astral sa verbalizam blocaje care altfel ne-ar tine pe loc. Vorbim, constientizam, dam la o parte, mergem mai departe – aceasta este ordinea zilei. Uita-te la ce resurse ai luat din tine din trecut, sorteaza-le si pastreaza doar ce iti este de folos. Daca gasesti multe lucruri bune de pastrat, este foarte bine !

Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Comunicarea de toate felurile va fi distractia ta azi si inspiratia ta. Fii cu ochii pe mailuri, unul din ele poate contine o mare oportunitate. Intra pe retetele de socializare, ceva din ce vezi te va inspira mai mult decat crezi. O conversatie dupa-amiaza te poate scoate putin din echilibru dar si batalia spiritelor are farmecul ei si este si revigoranta. Inainte de finalul zilei, un cantec ce te inspira sau o poezie sau o postare a cuiva iti va da o noua idee.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ia lucrurile usurel si incearca sa nu te impacientezi in noile relatii care se dezvolta acum. Toata lumea are nevoie sa faca treburile in ritmul sau si tu trebuie sa ai respect pentru asta. In plus, oamenii din viata ta nu pleaca nicaieri. Relaxeaza-te si tine minte ca nu ai unde sa tot fugi. Fii constient si ca unora le place mai mult sa alerge decat sa prinda rezultatul, iar tu poti fi unul dintre acestia.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca esti in starea de spirit sa intalnesti multi oameni, da-i drumul. Chiar poti avea oportunitati sa iti expandezi cercul social azi si daca te implici si in mici conversatii placute, chiar ai noroc. Nu fii surprins daca o persoana total intamplator intalnita se va dovedi cu rol mare in viata ta. Oamenii au conexiuni pe care nu le stii. Bucura-te de veselie, de recunoastere, oricum ar veni. Este o lume mica pana la urma.

Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.