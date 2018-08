Horoscop zilnic JOI 16 AUGUST 2018. Ce zodie este afectată de şocantul Uranus azi?

Luna se muta din Balanta in Scorpionul cel sexy si misterios si asta schimba vibratia si emotia zilei de Joi. Lucrurile capata o alta viteza spre weekend. Esti pregatit? Relatiile trec in varf de agenda pentru toata lumea!

Marte este retrograd in Capricorn asa cum stim si asta face ca relatiile sa fie pe un teren mai stancos si aspru. Ia initiativa daca este nevoie si solutioneaza disputa. Dar nu forta nota daca vezi ca lumea nu este dispusa sa coopereze, pentru ca asta doar va inrautati situatiile.

Insa faptul ca Luna se muta in Scorpion duce la o schimbare interesanta a povestii tale. Pe Luna in Scorpion te poti baza mereu ca iti vegheaza propriile interese. Scorpionul nu isi cedeaza puterea dar gaseste solutiile cele mai bune. Poti combina acum vechiul si noul in abordari originale care sa fie bine pentru toata lumea. Apare o asociere neobisnuita ? O idee noua de afaceri ? O abordare diferita la o situatie conflictuala din relatie ? Ramai deschis la posibilitati.

Iata asadar care sunt mesajele de ghidare pentru fiecare zodie in horoscopul zilei de JOI 16 AUGUST 2018:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Daca vitalitatea este mai scazuta, partial se datoreaza faptului ca ai tras la maxim de tine in aceasta faza mai ocupata iar Marte conducatorul tau isi continua mersul retrograd pana pe 27 august. Oricum, contextele astrale de azi iti forteaza limitele si cu cat depui mai mult efort, cu atat vei obtine rezultate mai slabe. Vezi asta ca pe un semnal de a incetini ritmul si de a opta pentru activitati mai relaxante si timp liber placut.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Contextul astral dintre Luna si Uranus de azi te poate influenta ca ceva din ce spui sau faci sa fie considerat de altcineva socant si pana nu explici de ce, se poate simti dat la o parte. Oricum, asta poate fi destul de frecvent din moment ce imprevizibilul Uranus este retrograd in semnul tau. Prietenii ar trebui sa se obisnuiasca cu ideea ca te schimbi ca persoana si ca se schimba si ideile tale si interesele curente.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

O lipsa de incredere ar putea fi motivul pentru care nu vrei sa beneficiezi de mai mult progres asa cum iti doresti. Oricum, asta poate fi mai profund pentru ca te afli intr-un proces de schimbare substantiala ce iti poate influenta afacerile de zi de zi. Nu esti dispus sa mai preiei mai mult decat doresti.

