Horoscop zilnic LUNI 4 IUNIE 2018. Frustrări între ce vrei şi ce este?

Insa Luna este acum in Varsator, iar o Luna in Varsator are grija sa iti aminteasca ca viata este facuta si ca sa faci ceva neobisnuit, in afara tiparelor, sa te mai rupi de ce iti tot spun altii ca e bine sau rau ca sa descoperi tu ce e bine sau rau pentru tine.

Varsatorul este imprevizibil si Luna la fel. Pur si simplu, o iei pe calea ta ca sa vezi unde duce. Simti in tine putere. Iti este clar ce vrei si esti dispus sa iti asumi riscurile si responsabilitatile, chiar daca iti pui alti oameni in cap ce cred ca ei stiu mai bine pentru tine.

Intotdeauna in asemenea atmosfera apare ceva nou si bun la orizont, intrucat Varsatorul este un semn zodiacal al viitorului.

Este vorba despre o stare de dispozitie spontana, una pentru idei geniale si intuitii rare.

Luna in Varsator iti poate aduce o binevenita usurare de la prea multe emotii. Ne ajuta sa ne distantam de o situatie ca sa vedem imaginea de ansamblu. Este timpul sa imbratisam noul, inovativul si abordarea futurista.

Iata horoscopul zilei de LUNI 4 iunie 2018 pentru fiecare zodie in aceasta conjunctura astrala :

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Calatoria poate fi activa in mintea ta astazi. Esti probabil entuziasmat la gandul vacantei si concediului care se apropie. Ai nevoie sa rezolvi unele lucruri astazi dar iti poate fi dificil sa ajungi concret la oamenii cu care ai treaba. Este frustrant dar nu lasa sa iti spulbere entuziasmul. Continua. Vei ajunge la oamenii potriviti, vei termina ce doresti sa realizezi. Rezista acolo.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi este posibil sa ai de facut tot felul de hartogaraie ce are legatura cu banii. Facturi ce trebuie platite, depozite facute sau altele de acest tip. Incidente minore te pot intrerupe, cauzand frustrare. Comunicarile de tot felul, inclusiv cu cei apropiati tie, pot fi mai neclare. Asta nu schimba turnura pozitiva pe care viata ta o ia. Mentine ritmul.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi te poti simti in mod special cald si iubitor fata de un partener romantic iar sentimentul este reciproc. Ai putea sa ai dificultati sa faceti un aranjament sa va intalniti in cadrul intim. Mesajele telefonice pot sa nu fie primite sau poate persoana are ceva important de facut desi sentimentele i-ar indica sa va vedeti. Bucura-te ca macar vorbiti.

