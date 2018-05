Horoscop zilnic LUNI 7 MAI 2018. Ritm astral foarte rapid, ce zodii sunt tulburate

In plus, la finalul acestei noi saptamani, Mercur cel flexibil intra in Taur iar pe 15 mai Uranus isi schimba semnul la jumatatea lunii, dupa ce a fost de 8 ani in Berbec, iar acum intra in Taur pana in 2026. Multa energie a Taurului la orizont dupa cum se vede, mult indemn sa renuntam la incapatanare, inflexibilitate si rigiditate.

Uranus este marele rebel si planeta evolutiilor iar prezenta sa in Taur va da peste cap felul in care ne raportam la bani. Ultima data cand Uranus a fost in Taur a fost acum 80 ani, respectiv in anii 1930-1940 cand au existat cele mai mari crize si revolutii financiare mondiale. Ne asteapta vremuri ... interesante, daca luam in calcul faptul ca astrologia isi bazeaza predictiile pe repetarea unor predispozitii astrale din trecut.

Pana atunci insa, ne concentram pe faptul ca Luna plina recenta din Scorpion a fost atat de intensa incat a tulburat multe persoane. Iar acum, toata saptamana, Luna este in descrestere si este necesar sa ne concentram constient de a scapa de obiceiurile proaste, de stres si de gandirea negativa.

In acest punct esti cumva fortat sa te opresti, sa contemplezi, sa fii introspect si sa reflectezi reevaluandu-ti viitorul. Te gandesti la ce ai realizat si scapi de ce gandesti prost ca sa poti pregati un nou inceput.

Iata horoscopul zilei de LUNI 7 mai 2018 pentru fiecare zodie in aceasta conjunctura astrala:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Puterea ta fizica este foarte mare acum. Este un timp excelent sa participi la un sport de echipa sau sa te antrenezi. Altii iti vor respecta abilitatile de lider. Stralucesti ca o fiinta cu incredere in sine si constructiva ce radiaza energie pozitiva. Aceasta combinatie de forte este foarte puternica. Ai ocazia sa fii extrem de productiv acum.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Te poti simti indecis, nesigur si blocat in mijlocul unei situatii dificile. Energia ta poate fi trasa intr-o directie in timp ce increderea de sine este trasa in alta. Dilema are legatura cu incapacitatea ta de a integra diverse aspecte ale vietii tale pe care incerci sa le tii separate. Incearca sa te uiti la lucruri ca la un intreg. Noteaza cum actiunile dintr-un domeniu al vietii au un efect in celelalte.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Comunicarea cu altii va fi foarte eficienta si agenda sociala plina. Te simti bine despre tine, gratie unei portii de incredere ce iti reaminteste ca poti realiza orice iti propui. Tu ai abilitatea de a jongla cu mai multe in acelasi timp si ai rezistenta fizica sa intretii un ritm rapid. Desi ai tendinta sa fii oarecum lenes, vei primi o brusca inspiratie sa mergi la sala / miscare sau la un sport de echipa.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.