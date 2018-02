Horoscop zilnic MARŢI 27 februarie 2018. Oportunităţi şi precauţii la fiecare zodie!

Planetele nu ne decid viitorul. Viitorul este determinat la fiecare in parte de propriile alegeri individuale. Dar planetele pregatesc si aranjeaza scena in care evenimentele au loc si pun in miscare ceea ce este "scris in stele" la care se adauga intotdeauna liberul arbitru al fiecaruia. Din acest moment, totul depinde de noi ca indivizi sa decidem ce facem cu acest context astral.

Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie. O perspectiva diferita – cum ar fi sa alegi constient iubirea si nu frica – iti poate schimba destinul spre bine oricand si uneori imediat.

Horoscop zilnic. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Poate ca ai solutiile perfecte pentru dilemele altora legate de cariera lor, dar intrebarea este...ai o solutie functionala pentru a ta ? Focuseaza-te energia pentru propriile aspecte in loc sa muncesti mult sa rezolvi problemele altora. Nu te-ai nascut sa fii salvator. Oricum nu poti controla calea de viata a altora, oricat de mult ai vrea sa o faci, in numele ajutorului sau bunelor intentii. Repliaza-te.

Horoscop zilnic. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Tu stii ca ai dreptate intr-o anumita privinta, dar chiar si asa, opozitia pare ca vine spre tine din toate unghiurile. Nu lasa presiunea exterioara sa te deturneze de la propria viziune despre adevar. Atat timp cat esti onest fata de tine insuti, totul se va solutiona cum nu se poate mai bine pentru tine.

Horoscop zilnic. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Asculta ce au de spus si alti oameni, chiar daca nu esti de acord cu ei. Natura ta pozitiva si optimista nu agreaza punctele de vedere mai realiste ce vin de la altii, dar ai incredere ca este pentru binele tau sa ii auzi. Punand cap la cap mai multe versiuni, vei decide exact in ce alegi sa crezi in continuare.

