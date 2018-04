Horoscop zilnic MIERCURI 4 aprilie 2018. O zodie este blocată, alta cheltuie excesiv

Energia astrala a acestei saptamani este despre a vedea ce se intampla dintr-o perspectiva mai inalta, sa nu cautam vinovati daca ce se intampla nu ne convine ci sa ne lasam dusi de valul planului mai mare si sa vedem ce ni se releva mai incolo pe drum, moment la care ne va "pica fisa" si vom exclama : "Ahaa ! Deci de aceea a trebuit sa se intample atunci ce s-a intamplat ! Altfel nu as fi ajuns aici sau nu s-ar fi petrecut acest lucru bun nou ". Pana la urma, circumstantele exterioare depind mult si de cum alegem noi sa reactionam la ele.

Aprilie este una din cele mai intense luni ale anului. Chiron, astrul vindecarilor ranilor noastre profunde, isi schimba semnul, avem trei planete in stationare iar Marte este in conjunctie cu "baietii rai" al zodiacului, Saturn si Pluto. Lucrurile incep sa se precipite pe la mijlocul lunii atunci cand Mercur iese din miscarea retrograda in care este pana pe 14 aprilie, Chiron intra in Berbec si isi incepe o noua calatorie in jurul zodiacului iar Saturn isi incepe miscarea retrograda. Vointa ne va fi testata ! Cel mai bun lucru pe care il poti face este sa te lasi dus de valul schimbarii si sa i te comiti.

Finalul lunii aprilie ne aduce o binemeritata usurare si eliberare. Luna plina din 30 aprilie in Scorpion este una din cele mai bune luni pline din tot anul 2018. Puterea si determinarea ne vor fi recompensate, asa ca trebuie sa ramanem pe pozitii !

Iata horoscopul SAPTAMANAL 2 – 8 aprilie 2018!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi ai o stare de spirit de indecizie, ceea ce nu prea iti este specific tie. Asta te poate duce la speculatii, ceea ce nu este neaparat un lucru rau in sine, cu exceptia cazului ca ai pune toti banii intr-un pariu. Fii atent ca aceasta indecizie si neclaritate temporara sa nu te faca sa iti dai cu presupusul sau sa lansezi suspiciuni in relatia de iubire sau in orice relatie in general.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi sunt perspective sa intalnesti pe cineva care este pus pe a te provoca si enerva. Ti se cere cu insistenta sa nu dai curs niciunei animozitati si sa nu lasi lucrurile sa iti tulbure felul bun de a fi. Ramai calm. Raspunde si comporta-te intr-o maniera ce te reprezinta. Nu permite nimanui sa iti strice gratia si imaginea. Decenta, eleganta si bunatatea ta vor invinge.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi esti intr-o dispozitie extrem de romantica si emotionala. Poate ca esti ingrijorat de relatii personale sau de sanatate ori dieta sau cariera, un motiv de ingrijorare poti gasi, in ciuda starii afective ridicate. Trebuie insa sa fii de paza impotriva starilor de stres excesiv si a preocuparilor, tocmai ca sa ai grija astfel de tine si de sanatatea ta. Nu ingrijorarea te ajuta, din contra.

