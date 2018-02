Horoscop zilnic SÂMBĂTĂ 10 FEBRUARIE 2018. Soluţia zilei la conflicte şi oportunităţi în functie de zodie

Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit, sa actionezi diferit si sa traiesti in aliniere cu legile Universului. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul spre bine si succes.

Russell Grant, astrolog celebru cu experienta de peste 50 ani, autor de carti bestseller si personalitate media, este considerat neoficial "astrologul Casei Regale Britanice" datorita acuratetii informatiilor oferite si a recomandarilor date membrilor familiei regale si apropiatilor lor.

Horoscop zilnic. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Determinat si cu farmec

Nu esti usor de intimidat. Cineva care a incercat sa iti blocheze o cale va fi infrant de atitudinea ta determinata. In loc sa incerci sa il adopti pe "nu" drept raspuns, tu vei continua sa avansezi. Orice vrei sa intreprinzi, ai succes. Abilitatea ta acum este sa obtii ce ai de obtinut poate cauza resentimente. Nu incerca sa cuceresti neaparat pe cineva care iti rezista farmecelor. Va veni spre tine la un moment dat. Ai pesti mai mari de prins.

Horoscop zilnic. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ai abordari atipice si pasionale

Dorinte puternice te vor impinge de la spate sa faci ceva ce nu iti sta deloc in caracter. Este posibil sa curtezi pe cineva ce ti-a cazut cu tronc. In loc sa astepti sa fii remarcat, fa-ti sentimentele cunoscute. Esti deja intr-o relatie? In loc sa continuati in aceleasi rutine familiare, poti avea o abordare proaspata a iubirii. Abordarea ta pasionala va fi privita sceptic la inceput, dar persista. Vei primi raspunsul entuziast dorit. Aceasta este una din acele situatii in care natura ta incapatanata da roade.

Horoscop zilnic. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Persoana iubita te sustine

Formand front comun cu partenerul iti va creste increderea. Esti pregatit pentru o schimbare in cariera, dar nu prea primesti sustinere pentru acest plan. Ori de cate ori te simti descurajat, incoarce-te spre persoana iubita pentru incurajare. Laudele si reasigurarile sale te vor ajuta sa depasesti orice dezamagire. Continua sa aplici pentru joburi la companii ce te-au atras mereu. La un moment dat, persoana potrivita te va remarca si vei primi un interviu. Mentine increderea treaza. Fiecare incercare iti creste sansa de succes.

