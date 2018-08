Horoscop zilnic VINERI 17 AUGUST 2018. Este o Vineri NOROCOASĂ, află de ce!

Luna in Scorpion este in conjunctie cu Jupiter si in trigon cu neptun astazi, deci activeaza acel moment al anului generos si plin de inspiratie trigonul Jupiter-Neptun! Care este acea dorinta spre care bate inima ta? Care este visul pe care il alergi?

Visele tale te striga mai tare astazi pentru ca traim o Vineri norocoasa!

Nimic nu este pierdut cand suntem in Scorpion si in cazul in care te intrebi daca chiar este cu putinta ca ce iti doresti sa devina realitate, sa stii ca exista contextul pentru un raspuns pozitiv. Orice se poate intampla, dincolo de cea mai mare imaginatie a ta.

Este a treia si ultima conjunctura Neptun-Jupiter in 2018 care implineste dorintele, deci deschide-ti larg aripile sa zbori! Incotro ai zbura acum? Ce este dincolo de curcubeu spre care inima iti canta?

Iata asadar care sunt mesajele de ghidare pentru fiecare zodie in horoscopul zilei de VINERI 17 AUGUST 2018 :

Horoscopul de weekend este aici.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ti se poate parea ca cineva pe care il cunosti bine iti ascunde ceva, dar chiar si asa, nu este vorba de motivele pe care le crezi. Are mai mult de-a face cu dorinta sa te a-ti face o surpriza la momentul potrivit. Oricat de tentant ti se pare sa aprofundezi acest secret, este indicat sa te concentrezi pe alte subiecte. In zilele urmatoare, iti vei da seama despre ce e vorba.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Poate ca ti se pare greu de inteles de ce cineva este asa de atras de tine, dar a analiza situatia nu este cel mai bun mod de a gestiona lucrurile. Peste weekend, indrazneste sa te lasi dus de val si sa permiti lucrurilor sa se deruleze asa cum le este menit. Te vei alege cu o companie buna si daca lucrurile merg bine, vei dori sa repeti si poate chiar sa insemnati mai mult unul pentru celalalt.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Iti poate parea mai usor sa ii sustii pe altii in obiectivele lor decat sa muncesti pentru ale tale. Intrucat Luna pune lumina pe o legatura pozitiva dintre Jupiter si Neptun, ai putea chiar sa fii dispus sa faci sacrificii daca este in beneficiul altora. Oricum, acum este un timp excelent sa visezi la visele tale si sa iti devina clar ce iti doresti sa realizezi.

Citeşte continuarea pe Sfatulparintilor.ro