HOROSCOPUL LUNII APRILIE PENTRU FIECARE ZODIE: Care este zodia favorizată de astre

Chiar daca in prima zi a lui aprilie Venus intra in zodia Taurului si ne aduce confort sufletesc, liniste, armonie, nu dureaza mult aceasta stare, scrie kudika.ro. Soarele e in Berbec pana pe 20, Mercur in continuare retrograd pana pe 15, determinandu-ne sa reevaluam diverse situatii si relatii si impiedicandu-ne sa avem cea mai fructuoasa comunicare. In privinta sanatatii, se pot reactiva probleme mai vechi, incorect sau insuficient tratate, pe care le putem rezolva acum cu brio.

Tot in aprilie avem Luna Noua in data de 16 (in Berbec) si Luna Plina (in Scorpion) pe data de 30.

Horoscop aprilie Berbec – ai nevoie de rabdare



Esti mai tensionata decat e obicei in prima jumatate a lunii, cu Mercur retrograd la tine-n semn, asa ca discutiile importante si mai ales reprosurile e bine sa le lasi pentru mai tarziu, cand se calmeaza apele si lucrurile se pot rezolva de la sine, chiar fara sa misti un deget. Daca te comporti cu maturitate si te organizezi bine, ai mari sanse sa atragi atentia in mod placut asupra ta, chiar si a celor care nu te aveau la suflet. Poti primi recompense diverse, in special financiare, la serviciu. Iti doresti si reusesti sa fii apreciata, laudata si, poate, promovata. In relatia cu familia, toate-s bune si frumoase.

Horoscop aprilie Taur – favorita astrelor

Venus iti devine aliat de la inceput de aprilie, cand intra in semnul tau, pana spre finalul lunii. Parca lucrurile se linistesc dintr-o data, apasarile dispar, te simti mai bine si fizic, si emotional. Soarele ti-e si el prieten dupa 20, asa ca toti iti canta-n struna, te rasfata si chiar n-ai motive sa nu te bucuri de perioada asta. Grija mare la nevoia de a manca fara masura si la durerile de cap puternice care te pandesc in preajma Lunii Pline, din cauza agitatiei interioare si a somnului insuficient! In rest, problemele vin si trec, iar starea generala este una mai mult decat satisfacatoare.

Horoscop Gemeni aprilie – profesional iti merge bine



E o perioada in care poti da startul unei noi etape de viata, la care te gandesti demult si de la care astepti castiguri concrete. Poate fi vorba de un plan mai vechi pe care il adaptezi cu brio situatiei actuale. Desi nu-ti sta in fire, pui distractia pe locul doi si te preocupi de lucruri mai serioase, care sa-ti asigure un viitor fara griji. E chiar indicat sa te concentrezi acum pe viata profesionala si pe castigurile financiare, caci sentimental intalnesti tot felul de piedici si simti ca te zbati degeaba. Nu strica un plus de atentie cu sanatatea! Nu te lasa inselata de vremea schimbatoare, imunitatea ta e in pericol!

Horoscop aprilie Rac – e timpul sa profiti

Soarta iti scoate-n cale tot felul de oportunitati, dar ca orice lucru bun, vin la pachet cu provocari pe care nu stii daca sa le accepti sau sa le eviti. Cineva bine intentionat iti va fi alaturi in luarea deciziilor complicate. In perioada asta astrele iti scot in cale oamenii potriviti, atat profesional, cat si medical, asa ca e momentul sa tratezi cu seriozitate afectiunile cronice care te sacaie de ceva vreme, fiindca ai sanse mari sa le dai de capat. Luna Plina din 30 aprilie iti fura somnul si vine cu framantari, chef excesiv de vorba si de destainuiri. Viata de cuplu nu e chiar pe roze, posibil sa fii implicata fara voie in problemele partenerului.

Horoscop aprilie Leu – mai multa organizare

Obligatiile te preseaza si te simti constransa, ai sentimentul ca esti legata de maini si de picioare, ca viata ta se invarte in jurul muncii care, parca, nu se mai termina. Incearca sa-ti organizezi timpul in asa fel incat sa nu fii nevoita sa tot amani lucrurile personale de pe o zi pe alta. De exemplu, vizitele sau calatoriile pe care demult ti le doresti, daca le lasi la voia intamplarii, te poti astepta sa nu decurga cum vrei sau chiar sa se anuleze. Mergi inainte cu avant, dar cu atentie sa nu te accidentezi, caci riscul de cazaturi e acum destul de mare. Ai grija pe unde umbli si cum calci si nu-ti neglija partenerul!

Horoscop aprilie Fecioara – fara vlaga

Sarbatorile te prind mai nepregatita ca oricand si faptul ca te simti luata pe sus de val poate contribui la starea de epuizare care nu trece cu una, cu doua. Cere ajutor, dar cu frumosul, fara sa dai ordine in stanga si-n dreapta. Pentru ca sanatatea ta e destul de fragila, ar fi bine sa ai un meniu echilibrat, fara multe excese, chiar daca e Paste, sa te odihnesti suficient si sa faci miscare. Ca sa te remontezi emotional, fa echipa cu omul drag, calatoriti impreuna sau participati la evenimente care va fac placere. Modul in care alegi sa va petreceti timpul liber poate aduce o binemeritate doza de distractie!