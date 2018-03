Horoscopul zilei de duminică, 18 martie 2018. Ce îţi rezervă configuraţia astrală, în funcţie de zodie

Aceasta Luna Noua in Pesti are un caracter mai special. Ea aduce energia proaspata a unui nou inceput dar ne expune si in fata unor rani dureroase datorita alinierii apropiate de micuta planeta Chiron, supranumita si Vindecatorul de rani. Chiron a fost in Pesti de 8 ani pana acum si va parasi zodia Pestilor pentru a se muta in Berbec incepand din 18 aprilie 2018.

Acum ne scufundam in ultimele lectii pe care Chiron in Pesti ni le trimite, asa cum a tot facut-o in ultimii 8 ani, iar ele sunt foarte importante pentru ca Luna Noua le va scoate la suprafata fie ca ne plac fie nu.

Efectele Lunii Noi din 17 martie vor tine 4 saptamani, pana pe 15 aprilie cand are loc urmatoarea Luna Noua. Cel mai potrivit moment pentru a avea loc un nou inceput este in primele doua saptamani din acest nou ciclu lunar, anume pana la Luna Plina din 31 martie.

In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti ce determina calitatea si intensitatea influentelor lor.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

In aceasta zi ti se recomanda sa nu fierbi in tine de fiecare data cand auzi o critica ce te umple de furie. Nu raspunde cu agresiune la negativ si nu iti permite sa te infectezi de la altii cu o stare proasta. Tu ai o putere minunata de a rezista acestor agresiuni, prin zambetul tau si simtul tau unic al umorului. Incearca sa transformi orice incident intr-o gluma si vei vedea ca iti va fi mult mai bine decat o energie agresiva care ti-ar compromite weekendul.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Duminica ti se recomanda sa fii mult mai tacut decat de obicei intr-o disputa complexa familiala. Acest conflict nu este pornit de tine, deci cel mai intelept lucru pe care il poti face este sa adopti o pozitie neutra. Nu lasa niciuna dintre partile implicate sa te faca obiectul lor de tocmeala. Mai ai si alta optiune ca sa nu suferi in conflict. Pur si simplu pleaca, folosind un pretext plauzibil.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Duminica iti poti debalansa casnicia din cauza unei certi mai puternice. Motivul conflictului nu valoreaza nimic, dar niciunul din voi nu recunoaste asta. Vei petrece timpul serii acasa, poate furios ca partenerul nu merge cu tine unde vrei tu. Dealtfel, pentru tine aceasta optiune este oricum cea mai buna. Iesi la plimbare sau intalneste-te cu un bun prieten ca sa uiti ce s-a intamplat.

