Ilinca Vandici, GEST REVOLTĂTOR în timpul sarcinii. "Am fost sigură că e în regulă, am vorbit cu..."

Ilinca Vandicia recunoscut că are un singur viciu la care nu se gândeşte să renunţe. Îi place să fumeze, mai ales la petreceri. Chiar şi pe timpul sarcinii a făcut asta, nu în exces.

BRAVO, AI STIL! ALL STARS. Ilinca Vandici şi-a adus pentru prima dată băieţelul în emisiune IMAGINI DE COLECŢIE

"E un mic viciu pe care îl am şi la care…nici nu ştiu dacă vreau să renunţ. E singurul pe care îl am şi atunci am zis că măcar asta să mai fac şi eu. Iar în timpul liber chiar îmi place să fac treaba asta. Acasă, când sunt cu bebe, foarte rar se întâmplă. Sincer nu, nu am fumat, dar nu era o problemă nici dacă o făceam. Nu vreau să te mit, probabil că o ţigară, două, din când în când probabil că am mai fumat, dar atât. Am fost sigură că este în regulă pentru că am vorbit cu doctoriţa", a declarat Ilinca Vandici pentru Viva!.

Venirea pe lume a fiului ei, Zian, i-a schimbat viața în totalitate: "Toată viața mea s-a schimbat, clar. Acum, timpul meu se împarte între muncă și casă. Am învățat, odată cu trecerea timpului, să fiu și soție, și mamă".