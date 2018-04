Incredibil ce făcea Liviu Arteni în timp ce Israela Vodovoz îşi dădea ultima suflare. "Când a murit Israela eu căutam droguri! FOTO

Moartea Israelei l-a facut pe Liviu sa-si puna multe semne de intrebare cu privire la viata pe care o duce, scrie stirilekanald.ro.

Pierderea suferita si durerea lasata in urma fosta sa sotie l-au determinat pe Liviu sa revina in tara. El a decis sa apara public si sa vorbeasca despre perioada in care a fost despartit de femeia de afaceri.

Fostul sot al Israelei a facut o marturisire socanta: "Cautam droguri cand a murit Israela".