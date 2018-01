India a testat o rachetă balistică intercontinentală cu rază lungă de acţiune care ar putea lovi tot teritoriul Chinei

Racheta Balistică, denumită Agni 5, a fost lansată joi dimineaţa, de pe insula Abdul Kalam, situată în estul Indiei.



Ministerul Apărării din India a precizat că racheta a aburat aproximativ 19 minute şi a parcurs distanţa de 3.000 de mile (4.828 de kilomteri), iar obiectivele misiunii au fost ”îndeplinite cu succes”.



Testul balistic vine după o perioadă de câteva luni în care tensiunile dintre India şi China au crescut, existând o dispută teritorială între cele două state în privinţa unei suprafeţe de teren din Himalaya.



De asemenea, testul balistic al Indiei vine pe fondul tensiunilor cu Pakistanul, ţară care deţine focoase nucleare şi cu care India are o relaţie tensionată, potrivit Mediafax.

Potrivit experţilor, racheta Agni 5 are aproximativ 16 metri şi a fost dezvoltată în India. Este cea mai avansată rachetă din seria Agni şi are capacitatea de a atige ţinte aflate la aproximativ 4.800 de kilometeri. Totodată, Agni 5 are capacitatea de a transporta o încărcătură de 1.5 tone, suficient pentru a fi instalate dispositive nucleare.



După ce programul balistic va fi completat, India va intra în grupul select al statelor care au dezvoltat rachete balistice intercontinentale.