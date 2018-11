INSULA IUBIRII 2018, scene interzise. Cum a reacţionat Răzvan când a văzut-o pe Cati cu George. "E real?" VIDEO

INSULA IUBIRII 2018. George și Răzvan s-au întâlnit și au vorbit, scrie viva.ro. Ispita masculină i-a răspuns tuturor întrebărilor concurentului, ba chiar i-a transmis un mesaj din partea lui Cati. Lui Răzvan îi vine greu să creadă că iubita lui a pus ochii pe un alt bărbat, ba chiar că au fost extrem de apropiați. 'Sigur e adevărat? E real? Ce înseamnă dream date, ăsta? Eu cu o ispită?! Unde? Dacă e fals ce mi-ați spus voi până acum și eu o acuz că mi-ați dat voi filmul acesta.', a fost reacția lui Răzvan.

La discuția cu ispita George, Răzvan a avut o curiozitate. Atunci când a plecat de acasă i-a pus o poză cu el în geantă, pentru ca iubita lui să o privească atunci când i se face dor de el. Însă surpriză... Cati nici măcar nu a scos fotografia cu Răzvan din geantă.

'Ea m-a rugat frumos înainte să vin aici să îi scot o poză cu mine. A scos-o din geantă? Părerea mea e că a picat în ispită cu tine. Să fie sănătoasă, să-și asume. Eu am fost sincer cu ea de la început. I-am spus de la început să nu se îndrăgostească cu mine că-i fac foarte mult rău. Putea să fie sinceră cu mine. Eu mă retrag, pentru că nu accept așa ceva. Ce mi-a zis ea mie să nu fac, a făcut ea. Îți mulțumesc că mi-ai arătat că este o falsă.', a spus Răzvan.

Fără să înțeleagă prea multe din ceea ce Răzvan vrea să zică, George l-a lăsat să vorbească. Ispita masculină a povestit că Răzvan povestea aceleași lucruri de foarte multe ori sub diferite forme. Mai mult, Răzvan i-a mulțumit lui George că l-a ajutat să vadă cine este Cati cu adevărat.

'L-am lăsat pe el să vorbească, doar că nu prea am înțeles. Era același subiect sub mai multe forme. Eu dădeam filmul înapoi să înțeleg ce vrea să zică. Nu am înțeles din nimic din toată discuția. Am înțeles că a venit aici să o testeze pe ea. Mi-a zis să-ți transmit că este fericită că a venit aici. ', a declarat George.

INSULA IUBIRII 2018 George și Cati au dat frâu liber sentimentelor

Scene interzise au avut loc între Cati și George, chiar înainte cu câteva zile de terminarea emisiunii. Cei doi s-au sărutat pasional și s-au atins minute în șir. Cati și-a dat frâu liber sentimentelor, plăcerilor și dorințelor carnale. Între cei doi nu s-a întâmplat nimic mai mult, George evitând să aibă ceva mai mult cu concurenta. Cati a profitat de întunericul insulei și profită la maximum de ultimele momente alături de George.