Ion Iliescu, audiat la Parchetul General în dosarul Revoluţiei

Fostul preşedinte este chemat, marţi, la Parchetul General pentru extinderea acuzațiilor în dosarul Revoluției din decembrie 1989. Iliescu va primi calitatea de suspect sub acuzaţia de infracțiuni contra umanității pentru activitatea din zilele de 22-27 decembrie 1989.



Procurorii militari ai Secţiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au dispus extinderea și efectuarea în continuare a urmăririi penale pentru crime contra umanității față de suspectul Ion Iliescu, la data săvârșirii faptelor membru și președinte al Consiliului Frontului Salvării Naționale (CFSN).



În decembrie anul trecut, Parchetul Militar anunţa că, în urma administrării de probe în dosarul Revoluţiei, concluzia anchetatorilor este că în decembrie 1989 nu a existat vid de putere.



Procurorul militar Marian Lazăr declara atunci că a existat o diversiune militară începând cu seara zilei de 22 decembrie 1989, aceasta fiind principala cauză a numeroaselor decese, vătămări corporale şi distrugeri.



În plus, procurorii au identificat, inclusiv prin probe testimoniale, sursa sunetului cu efect de panică (emis la data de 21 decembrie 1989, în timpul discursului lui Nicolae Ceauşescu), care a contribuit, alături de alte elemente, la dezorganizarea mitingului din Piaţa Palatului şi la declanşarea protestelor în Bucureşti.



Totodată, procurorii susţineau că au existat diversiuni exercitate asupra cadrelor de comandă ale UM 01417 Târgovişte, locaţia unde s-a aflat cuplul Ceauşescu, dar şi ordine venite de la vârful ierarhiei militare privind eliminarea fizică a cuplului prezidenţial.



În plus, până la execuţia celor doi, la data de 25 decembrie 1989, au fost identificate trei tentative de lichidare fizică a acestora.



Anchetatorii precizau că au fost clarificate circumstanţele şi împrejurările privind pregătirea judecării în regim de urgenţă a fostului preşedinte şi a soţiei acestuia, judecarea propriu-zisă, motivaţiile reale care au stat la baza acestei acţiuni şi, mai apoi, executarea soţilor Ceauşescu.