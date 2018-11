Ion Ţiriac, propunere radicală. Ce ar face dacă ar fi preşedintele României

Ion Țiriac susţine că oamenii nu au încredere în cei care îi conduc și din acest motiv ajung să încalce legea.

"Astăzi, noi nu am reuşit după 28 de ani să avem o cultură care ne-ar trebui. Românul... sunt mulţi, eu am colegi de-ai mei, cu facultatea făcută şi tot, care zic: ce a făcut guvernul pentru mine, de ce aş plăti eu taxe? Ai plăti taxe pentru că asta e legea. Eu, dacă aş fi preşedinte, aş face tabula rasa, aş da o lege marţială că toate dosarele s-au terminat, toată treaba, dar, de mâine începând, dacă nu îţi faci datoria, îţi tai degetele. Şi am lua-o de la capăt. Eu am o Constituţie, român fiind, am o Constituţie bine făcută pe care trebuie să o respect. Nu o respect, vine justiţia şi taie degetele de la A la Z", a declarat Ion Țiriac la Digi24.