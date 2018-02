Irina Loghin, de urgenţă la medic după ce s-a întors din SUA. Ce a păţit artista

Irina Loghin dă asigurări că se simte bine acum după ce a consultat de urgenţă un medic, informează România TV. Ea era îngrijorată că ar fi putut lua un virus care a ucis mulţi oameni în America.

"Nu e chiar asa de grav. Şi in America asa ca si la noi, acelasi virus cum există si la noi, am auzit si ieri, si alaltaieri, nu cred ca l-am luat pe acela periculos, s-a intamplat intr-adevar dupa nopti pierdute, pentru ca nu e o fericire sa faci un turneu, pentru ca e obositor, sa va spun, avem un spectacol vineri, sambata, duminica. Biciuim organismul, nu mai am 20 de ani, sa pot trece usor peste asa ceva. Probabil si de la oboseala si cu virusul, dar nu cerd ca am avut virus, nu am facut febra, imediat, aici, m-am dus la medic si mi-a spus ca nu e nimic grav, in schimb am ragusit ceea ce mi se intampla destul de rar. Multumesc lui Dumnezeu sunt inca rezistenta, bine ar fi sa ma potolsc, sa mai stau si pe-acasa. Este o satisfactie cum te priemsc romanii acolo si a fost foarte frumos", a povestit Irina Loghin.

Irina Loghin a răguşit din cauza virusului, dar, din fericire, starea sa nu s-a agravat şi şi-a revenit rapid. Artista s-a aflat pentru trei săptămâni în America, acolo unde a susţinut un turneu împreună cu mai mulţi artişti români.