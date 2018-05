Îţi cauţi partener pe internet? Avantajele şi dezavantajele unei "relaţii mediate de calculator"

Cautarea unui partener pe Internet poate fi facuta in moduri diferite - de la o simpla cautare prin programele de chat, forumuri si comunitati online, cum este Facebook, pana la site-uri specializate, care iti permit sa cauti in functie de anumite criterii, scrie sexgen.ro. Psihologii si alti experti si-au unit fortele pentru a studia aceste fenomen global, pe care l-au numit Relatie Mediata de Calculator.

Avantajele cautarii unui partener pe Internet

Cautarea unui partener online cu siguranta are anumite avantaje in comparatie cu cautarea dragostei adevarate in lumea reala. Alegerea potentialilor parteneri este mai larga si asa este si posibilitatile de a gasi pe cineva potrivit. Totodata, ai timp suficient sa decizi cu cine vrei sa stabilesti un contact personal, iar petitorii nedoriti pot fi refuzati mai usor.

Este mai usor si pentru oamenii timizi sa isi gaseasca dragostea online, mai ales daca au probleme cu anumite situatii, de exemplu sa poarte o discutie onesta si personala cu partenerul. Internetul ofera posibilitatea intalnirii pretendentilor intr-un mod mai relaxat, fara teama ca aspectul tau fizic sau comportamentul vor lasa o impresie proasta.

In plus, vei economisi bani pe care, altfel, i-ai cheltui pentru a intalni tot felul de persoane in baruri sau restaurante.

Comunicare online pune un accent mai mare pe inteligenta si caracterul unei persoane. Oamenii devin ascultatori mai buni si se contrecentreaza mai putin pe aspectul fizic, deoarece acestia sunt, de obicei, in cautarea unei persoane cu valori similare. Anumite cercetari subliniaza importanta libertatii pe care comunicarea online o ofera oamenilor. Anonimatul permite oamenilor sa se deschida si sa marturiseasca mai multe decat ar face-o altfel. Pe de alta parte, acestia gasesc lucrurile spuse mai putin importante decat in viata reala.

Dezavantajele cautarii unui partener pe Internet

Relatiile online au si dezavantaje. Nu poti fi niciodata complet sigur cu ce fel de persoana vorbesti, pana nu aranjezi o intalnire reala. Prin urmare, trebuie sa fii extrem de atent in dezvaluirea informatiilor personale. Stabileste limite cand vorbesti despre lucruri personale si asigura-te ca nu le incalci. Niciodata nu poti sti daca intentiile persoanei respective sunt oneste, fiind mult mai greu sa le descoperi minciunile.

Oamenii care au o relatie virtuala compara experienta cu orice alta relatie. Multe persoane sunt foarte entuziasmate si vorbesc adesea despre similitudinea aproape mistica cu partenerul online. Trebuie insa sa fii constient de faptul ca Internetul ascunde cu usurinta defectele cuiva si de aceea nu ar trebui niciodata sa iti idealizezi partenerul online.

Nu conteaza cat de romantice sunt conversatiile voastre si cat de puternic este sentimentul ca ai gasit in cele din urma persoana potrivita, trebuie sa ramai pe un teren solid. In caz contrar, risti o posibila dezamagire, asteptarile tale vor fi distruse si inima facuta praf intr-un minut.