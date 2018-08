Iulia Vântur încasează o sumă colosală pentru a prezenta Festivalul Cerbul de Aur 2018

Peste cateva zile va avea loc celebrul Festival Cerbul de Aur 2018.

La sfarsitul lunii august, vedeta va parasi India pentru a se reintoarce in Romania.

"Dragii mei, am o veste de impartasit cu voi. Ne intalnim in curand, in Piata Sfatului din Brasov! Sunt bucuroasa sa va anunt ca voi prezenta festivalul international de muzica Cerbul de Aur, editia aniversara, alaturi de Gabriel Garko. Sunt onorata sa fiu parte a acestui festival cu traditie, care-mi reaminteste momente frumoase din viata mea. Va astept la Cerbul de Aur! Festivalul va fi difuzat in direct, de Televiziunea Romana, 29 aug-2 sept", a marturisit vedeta pe contul ei de Facebook.

Conform Click.ro, Iulia Vantur va incasa suma de 10.000 de euro. Aceasta va fi prezentatoare si va avea ocazia sa vada live mai multe vedete internationale. Printre numele grele pe care le va chema pe scena se numara si Nicole Scherzinger. Cantareata de la Pussy Cat Dolls vine in Romania pentru un recital, dar si pentru a isi promova noul parfum.