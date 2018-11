Jafuri în serie în Călăraşi. Un medic care s-a împrumutat la bancă pentru pacienţi a fost bătut şi legat de calorifer VIDEO

Cătălin Petrencic este președintele Patronatului Medicilor de Familie din județul Călărași. Jaful vine la șase luni de la un altul petrecut tot în Călărași. Vila reputatului neurolog Teodor Stoiculescu a fost atunci călcată tot de hoți cu cagule. Soția medicului, fostă profesoară de muzică, a vorbit în exclusivitate la România TV despre tortura pe care a-ndurat-o o noapte-ntreagă, cum a fost bătută de hoţi, ameninţată cu şurubelniţa şi apoi legată de calorifer cu căuş în gură. Tâlharii au plecat din vila medicului Stoiculescu cu peste 120.000 de lei, dar şi cu bijuterii de mare valorare.

Soția medicului din Călărași spune că doctorul e încă în stare de șoc. Ea a povestit pentru România TV: "M-au legat de calorifer când au plecat. Şi mi-au luat brăţara cu ceasul pe care le aveam la mână. Am deschis ochii şi am văzut că în sufragerie am lumina aprinsă. Când să mă dau jos, atunci am văzut un "mascat" care mă păzea la pat. S-a urcat, a pus genunchiul pe mine, a luat perna soţului de lângă mine şi mi-a pus-o pe gură. Şi a spus: "Dacă eşti cuminte, nu te omor! Dar dacă ţipi, te omor! Vrei să mori?". Şi vorbea în şoaptă.

Ca să nu ţip mi-au băgat în gură un prosop, după aceea m-au legat cu alt prosop la gât, m-au legat de mâini, am scăpat, nu mă lăsam, tot mă luptam cu ei şi în final a venit acela care era foarte... a zis: "Taci din gură, că nu vreau să te omor!" Şi a zis: "Bagă, mă, şurubelniţa! Bagă-i, mă, şurubelniţa! Bagă-i şurubelniţa şi măcar răneşte-o!".