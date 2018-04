Jaime King, actriţa din Sin City, atacată în propria maşină, în Beverly Hills. Fiul său de 4 ani a fost rănit de cioburi

Atacul a avut loc miercuri, în Beverly Hills, Los Angeles, California. Actriţa americană ieşise din maşină, dar fiul ei, James Knight, se afla în automobil, în partea din spate, în scaunul special pentru copii, pe locul şoferului fiind o prietenă a lui King. Bărbatul în vârstă de 47 de ani - identificat ulterior sub numele de Paul Francis Floyd, din Los Angeles - a sărit brusc pe capota maşinii şi a spart parbrizul, potrivit poliţiei din Beverly Hills.



Cioburile de sticlă au lovit copilul, a explicat poliţia. Dorind să apere copilul, femeia a ieşit din maşină ca să alunge agresorul, care a lovit-o în braţ cu o cutie metalică.

King, care mai are un copil în vârstă de 32 de luni, Leo Thames, cu soţul său, regizorul Kyle Newman, nu a făcut comentarii despre incident.



Poliţia din Beverly Hills primise mai multe apeluri referitoare la acte de vandalizare a unor automobile, înainte de a sosi la locul faptei şi a-l reţine pe Floyd.



Potrivit platformei de ştiri online TMZ, martori au spus că bărbatul se deplasa pe un skateboard înainte de a sări pe maşină. Bărbatul a fost arestat pentru punerea în pericol a vieţii unui copil, vătămare corporală şi vandalizarea a două maşini. Cauţiunea a fost stabilită la 100.000 de dolari, iar o audiere în acest caz a fost programată pe 6 aprilie.



În vârstă de 38 de ani, fostul model devenită actriţă Jaime King este cunoscută pentru rolul jucat în pelicula "Sin City", de Frank Miller, Quentin Tarantino şi Robert Rodriguez, şi în continuarea acesteia, "Sin City: A Dame to Kill For". A mai jucat, printre altele, în horrorul "My Bloody Valentine 3D", dar şi în "Pearl Harbour".