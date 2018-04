Jobul visurilor: Cuplu plătit să facă dragoste în cele mai luxoase hoteluri din lume. Care este singura condiţie pusă

Un cuplu australian are propria definiție a job-ului perfect. Sunt plătiți pentru a face sex în hotelurile de lux și a povesti apoi experiențele lor.

Jessica D’Argent, în vârstă de 23 de ani, și iubitul ei, Justin Engelke, în vârstă de 26 de ani, au câștigat un concurs organizat de un blog de călătorie erotică numit Places of Intimacy.

Cei doi au petrecut 14 nopți la hoteluri din Sydney, Melbourne, Byron Bay, Tasmania și Australia de Vest. Apoi și-au scris fiecare propriile recenzii erotice ale locurilor în care au fost.

Sunt împreună de șase ani si au fost primii dintre cei 10 tineri din toată lumea aleși să ia parte la un ghid de călătorie, lansat de o companie de prezervative.

„După ce am închis ușa camerei am alergat spre scări să urc să văd patul care ne aștepta, dar m-a prins înainte să ajung sus. Momentul era palpitant. M-a împins în zidului de piatră și am "sărbătorit". A trecut ceva timp până am reușit să ne adunăm și să urcăm scările de lemn și să o facem în pat. Camera noastră era un astfel de paradis, ne-am bucurat unul de compania celuilalt”, a mărturisit Justin despre șederea la The Atlantic in Byron Bay.

Proiectul Places of Intimacy este un "loc încântător" sau un ghid de călătorie online unde poți să găsești cele mai bune hoteluri în care să faci sex.

„De la balcoane la căzi, de la canapele până la holuri, Ghidul de Intimitate folosește experiențe intime din viața reală pentru a informa cititorii despre cele mai bune locuri pentru a merge ‘să și-o tragă’ , a declarat compania de prezervative.