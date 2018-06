Jose Mourinho a fost la România-Finlanda. "Am venit aici în vacanţă, nu pentru vreun jucător"

"A fost un meci amical, sunt în vacanţă, nu am venit pentru jucători anume. Nu ştiu dacă România se va califica la Euro-2020, e devreme să spun. Îmi place să privesc, am fost în Austria, mă duc la Cupa Mondială. Nu se ştie niciodată dacă voi mai antrena vreun jucător roman, Chivu a fost parte din marea echipa a Interului, va fi mereu in inima mea...şi il ştiu si pe Ioan Timofte, de când eram secund", a declarat Jose Mourinho.

România a învins, marţi, la Ploieşti, cu scorul de 2-0 (1-0), reprezentativa Finlandei, într-o partidă amicală. Portarul Bogdan Lobonţ a intrat pe teren în minutul 87, în ultima sa apariţie pentru naţionala "tricoloră", în aplauzele întregii asistenţe de pe Stadionul Ilie Oană. El a primit banderola de căpitan odată ce a intrat pe teren.

Au marcat: Manea 37, Deac '61.