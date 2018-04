Khloe Kardashian a născut în faţa camerelor de filmare. A intrat în travaliu în momentul în care a aflat că iubitul ei o înşală

Khloe (33 de ani) a născut la patru dimineaţa, la mai puţin de 48 de ore după ce a apărut în toată presa internaţională vestea conform căreia iubitul ei o înşală cu o dansatoare într-un club de noapte, informează MEDIAFAX.

Citeşte şi "A fost un şoc imens". Khloe Kardashian, surprinsă neplăcut de sexul bebeluşului

Cu toate acestea, în camera de spital în care a născut s-a aflat, pe lângă camerele de luat vederi pentru emisiunea în care este, surorile ei şi mama Kris Jenner, şi Tristan, care s-a învoit cu această ocazie de la antrenamentul echipei sale de baschet.

Nu este pentru prima oară când una dintre surorile Kardashian nasc în faţa camerelor de luat vederi. În 2009, când Kourtney l-a născut pe fiul ei, Mason, momentul a fost imortalizat şi difuzat în cadrul emisiunii "Keeping Up With The Kardashians".

O sursă a declarat pentru UsWeekly că Khloe era în casa ei din Cleveland când a aflat că Tristan o înşală. "Este şocată şi înmărmurită şi nu-şi mai revine".