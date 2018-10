Laura Cosoi a trecut prin momente grele: "Am făcut foarte urât. Nu ştiam ce să mai fac"

În cadrul unei emisiuni TV, vedeta a marturisit ca in urma acestei experiente a ramas marcata si, mai mult de atat, a reactionat foarte urat.

„Eu sunt claustrofoba. Am avut o experienta neplacuta cu taica-miu chiar anul trecut. Eram la piata si m-a inchis in masina si m-a lasat acolo. Am facut foarte urat. Nu stiam ce sa mai fac, nu avea nici telefonul la el. Erau si 40 de grade afara nu mai stiam pe cine sa mai sun”, a povestit Laura Cosoi, intr-o emisiune tv.

Laura Cosoi, care a devenit mama in urma cu patru luni de zile, a fost in vacanta cu familia ei, iar inainte a marturisit ca este foarte emotionata: „Am emotii maaari de tot! Plecam in vacanta cu Rita, prima noastra iesire peste granita – lucru pe care l-am facut pana acum de-atatea ori, dar, in conditiile date, ma simt de parca as zbura cu avionul pentru prima data!

Ne-am luat bilete pentru Franta, unde avem ca destinatie Nisa, iar apoi Nimes, un oras din sud, din regiunea Languedoc-Roussillonn, unde locuieste Roxana, sora lui Cosmin. Vom sta o vreme la ea si apoi ne-am propus sa luam TGV-ul si sa mergem la Paris. Iti dai seama, suntem bucurosi ca ne-am luat „inima-n dinti’ sa mergem in prima noastra vacanta peste granite cu Rita. Viata noastra pare a-si fi intrat in normal”, a scris Laura Cosoi pe blog. Laura Cosoi a povestit recent, despre problemele pe care le-a avut, dupa ce a nascut.