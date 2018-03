Laurette a izbucnit ÎN LACRIMI. Lovitură TERIBILĂ primită de VEDETĂ

Laurette a dezvăluit că a plâns deoarece nu și-a putut îndeplini visul, acela de a deveni actriță.

INCREDIBIL! Cum a pozat LAURETTE în timp ce soţul ei este în închisoare FOTO

"Cel mai mare regret este că pe la 20 şi puţin de ani trebuia să plec din ţară. Voiam să ajung actriţă. Am plâns în maşină. Am trecut prin mai multe sentimente. Am plâns cu o prietenă, pe o manea. Am avutmomente dificile în viaţă. Cel mai greu a fost atunci când m-am luptat pentru custodia fetiţei", a spus Laurette.

Laurette, abstinenţă sexuală totală. Ce a păţit frumoasa mulatră FOTO

vedeta se află în plin proces de divorț cu Ciprian Nistor și, recent, s-a fotografiat alături de un bărbat, la o petrecere. Mulatra a ținut să precizeze că, pentru moment, nu are o relație: "Numele meu de familie încă mai este Nistor. Încă nu am divorţat, nu ştiu când se va întâmpla asta. Nu mi-am găsit nicio fericire. Pur şi simplu am fost la o petrecere, ne cunoaştem de foarte mult timp. Nu am niciun iubit, încă sunt căsătorită".