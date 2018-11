LEGEA PENSIILOR intră în dezbaterea Senatului. Lia Olguţa Vasilescu: "Cine să se opună dublării pensiilor?"

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat marţi că, la Comisia pentru muncă din Senat, nu s-a înregistrat niciun vot împotriva proiectului de lege privind sistemul public de pensii, pentru că nu îşi poate "închipui" cum ar putea să existe un parlamentar care să se opună dublării pensiilor.

"Dacă aţi văzut, nu a fost niciun vot împotriva legii, pentru că nici nu îmi închipui cum ar putea să existe un parlamentar care să se opună dublării pensiilor", a declarat Lia Olguţa Vasilescu, după raportul favorabil pe acest proiect dat în Comisia pentru muncă, ea subliniind că sunt bani pentru majorările de pensii. "Din moment ce avem avizul Ministerului de Finanţe, sigur, da", a susţinut ministrul.

"Am discutat despre acest proiect, am discutat şi cu colegii de la UDMR pentru susţinerea proiectului de lege, dar aşa cum spun nu cred că există vreun parlamentar care să voteze împotrivă. Abţineri, că aşa se întâmplă când nu au idei şi un alt proiect pe care să îl pună pe masă, dar mi-e greu să cred că cineva va vota împotriva acestui proiect de lege", a precizat ministrul Muncii.

"Aceleaşi critici mincinoase. De data asta, fiind de faţă, am putut să am o reacţie. Numai dacă ne gândim la faptul că am preluat punctul de pensie la 871 de lei, când am venit la guvernare, l-am adus la 1.100, matematic, aşa cum scrie în programul de guvernare, şi până în 2020, deci în interiorul mandatului nostru, ajunge la 1.775. Doar de aici vedem o dublare a pensiilor. Ce se întâmplă în 2021, când este din nou o creştere a punctului de pensie şi când intră şi noua formulă de calcul - VPR-ul (Valoarea Punctului de Referinţă - n.r.) de unde şi de acolo se mai câştigă ceva, cred că oamenii înţeleg că este o lege bună, care se aplică în interiorul mandatului nostru şi că toată lumea are de câştigat", a punctat ministrul Muncii.

Marţi după-amiază, Comisia pentru muncă a Senatului a adoptat raport de admitere cu amendamente la proiectul de lege al Guvernului privind sistemul public de pensii. S-au înregistrat şase voturi "pentru" şi trei abţineri. Amendamentele adoptate, ale PNL şi UDMR, nu au fost de fond, acestea vizând, potrivit ministrului Muncii, doar "unele scăpări" în textul iniţial propus de Guvern. Proiectul de lege va intra în dezbaterea plenului Senatului.