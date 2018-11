Lidia Buble, primele detalii despre nunta cu Răzvan Simion. Asta da, surpriză!

Lidia Buble şi Răzvan Simion formează unul dintre cele mai unite cupluri din showbiz-ul românesc. Toată lumea se așteaptă ca aceștia să ajungă la altar, însă deocmadată nici gând de așa ceva, după cum a mărturisit cântăreața.

Lidia Buble a afirmat că atât ea, cât și iubitul ei își doresc să-și unească destinele, însă artista susține că, de asemenea, și-ar mai dori să copilărească puțin.

"Când va fi cazul am să vin eu şi am să spun. El îşi doreşte, îmi doresc şi eu, dar sunt prea copilă deocamdată, sunt prea mică. Deşi am 25 de ani, simt că am 14. Mai vreau să copilăresc puţin. Mi s-a spus că voi trăi foarte mult pentru că nu am nicio grijă", a declarat Lidia Buble.