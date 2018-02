Sebastian Ghiţă, dezvăluiri incredibile în scandalul DNA PLOIEŞTI. "Nici Securitatea nu făcea aşa ceva!"

Sebastian Ghiță a comentat la România TV probele prezentate de fostul deputat Vlad Cosma şi a făcut noi dezvăluiri despre aranjamentele de la DNA Ploieşti.

DEZVĂLUIRI-BOMBĂ Procurorii Lucian Onea şi Mircea Negulescu au cerut fabricarea probelor împotriva lui Ponta şi Ghiţă STENOGRAME VIDEO

"Este o crimă ce au putut să facă aceşti nemernici! Nu știam că și Kovesi știa, se bucura, aștepta cu nerăbdare. Acest Portocală mergea des prin București și de acolo se întorcea cu tot felul de povești. Am aflat la început de mașinațiunile acestui om. (...) Eu oricum voi face plângere penală, o să vorbesc cu avocaţii. Tot timpul încearcă să influențeze martori, fură hârtiile, strică calculatoarele. Noroc că avem toate hârtiile. Inventau prejudicii, identități, fapte, falsificau percheziții informatice", a declarat Sebastian Ghiță.

Sebastian Ghiţă a amintit că Mircea Negulescu a menţionat numele Laurei Codruţa Kovesi: "I-a spus în mod clar numele şi dacă procurorii de la Parchetul General vor intra în acel DNA, la Bucureşti, că nu au acum de ce să le mai fie frică... Nu mai au cum să stea de frica lui Kovesi".

"Sunt de acord cu lupta împotriva corupţiei, dar nu aceste făcături. A ajuns lumea să se ia la bătaie pe stradă, iar ei fac ceea ce fac. Aştept să văd toate aceste dezvăluiri, o să adun dovezi şi o să mă duc... O să-mi dea despăgubiri, dar ani de zile în care am fost... Spre surprinderea multora, foarte mulţi judecători de la Înalta Curte găsesc puterea să demonteze aberaţiile astea", a mai spus Sebastian Ghiţă.

Fostul deputat PSD, Sebastian Ghiţă, într-un interviu acordat România TV, a rupt tăcerea şi a declarat că după dezvăluirile făcute de Vlad Cosma a decis să discute cu avocaţii săi şi să depună o plângere penală. El susţine că procurorul Augustin Lazăr ar trebui să intervină şi să dovedească că "nu-i acoperă".

"Cred că procurorul general, Augustin Lazăr, care a venit în locul lui Tiberiu Niţu, trebuie să ne arate că nu a venit acolo să îi acopere. Eu o să vorbesc cu avocaţii să fac plângere penală. Ar trebui arestaţi. (...) Aceşti domni de la Ploieşti ard documente când e vorba de aşa ceva. Noroc că avem documentele. (...) Nu doar pe Vlad Cosma l-au folosit aşa. Şi pe Vlad Alexe, şi pe Păvăleanu, pe toţi i-au folosit ca martori sub acoperire. Ştia tot oraşul ce făcea acest Portocală, numai cei de la Bucureşti nu ştiau", a declarat Sebastian Ghiţă.

Omul de afaceri Sebastian Ghiţă a reluat duminică afirmaţiile conform cărora avea o relaţie apropiată cu şefa DNA Laura Codruţa Kovesi, susţinând că aceasta a fost la el acasă, la Ploieşti, "a venit la vie" şi a fost văzută de lăutari, de chelneri şi a precizat că se va gândi cum poate dovedi relaţia pe care a avut-o cu Laura Codruţa Kovesi.

"Până în 2014 aveam relaţii normale. Kovesi părea sănătoasă la cap la momentele alea. Mă întâlneam cu dânsa în nenumărate locuri, mă consideram apropiat. Sunt dezamăgit de naiv şi tăntălău ce am fost eu. Când am văzut cum această fiinţă se transformă, am ţipat, am strigat. Nu mi-a dat prin cap să o înregistrez. M-am întâlnit cu ea peste tot. A venit la mine acasă, la Ploieşti. A fost la mine acasă în Ploieşti. A venit acolo la vie. A stat o zi, au văzut-o lăutarii, chelnerii", a susţinut Sebastian Ghiţă.

Întrebat cu ce ocazie a fost şefa DNA la el acasă, Ghiţă a răspuns: ”Nu mai ştiu cu ce ocazie a fost la mine, onomastică, ceva eveniment privat. Au fost şi alte persoane, nu cred că vreau să le amestec”.

El a spus că se va gândi cum poate dovedi relaţia sa cu Laura Codruţa Kovesi.

"Îmi pare rău că nu pot să satisfac dorinţa multor oameni, dar nu înregistrez lumea când vine la mine acasă. Nu mi-a dat prin cap să o înregistrez pe Kovesi când a fost la mine. Nu ştiu, o să îmi storc mintea să văd cum pot să vă conving de relaţia mea cu Kovesi", a declarat Sebastian Ghiţă.

La începutul lui 2014, la puţin timp după ce a plecat din ţară, Ghiţă a apărut în mai multe înregistrări în cafre a lansat acuzaţii la adresa Laurei Codruţa Kovesi.

Într-una dintre acestea, difuzată la România TV, Ghiţă a vorbit despre legăturile sale cu şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, pe care a susţinut că a cunoscut-o în sediile SRI şi a întrebat-o dacă îşi mai aduce aminte de o petrecere restrânsă dintr-o vilă din Sinaia, la care aceasta era împreună cu el şi cu Vasile Dîncu. Ghiţă a adus mai multe documente, susţinând că sunt e-mailuri care ar incrimina-o pe Kovesi.