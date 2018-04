LIVERPOOL - MANCHESTER CITY LIVE VIDEO ONLINE TELEKOM: Derby britanic în Liga Campionilor. STREAMING ONLINE

STREAMING ONLINE Liverpool - Manchester City este unul dintre meciurile de la care fanii au cele mai mari aşteptări. Ambele au un apetit ofensiv ieşit din comun. Liverpool şi City au cele mai bune atacuri din Premier League, cu 88 de goluri marcate, respectiv 75. Pe foaie, City pare favorită prin calitatea superioară, formă, constanţă şi echilibru în compartimente. În plus, Pep Guardiola este ”călit” cu astfel de meciuri.

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY LIVE VIDEO ONLINE TELEKOM:

LIVERPOOL: Karius - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Milner - Wijnaldum, Henderson, Can - Salah, Firmino, Mane

MANCHESTER CITY: Ederson - Walker, Otamendi, Kompany, Danilo - De Bruyne, Fernandinho, Silva - Sterling, Jesus, Sane



Dar Jurgen Klopp este mereu deschis la surprize. Cu el pe bancă, Liverpool a demonstrat că poate să joace de la egal la egal cu principalele forţe ale fotbalului european. De altfel, Liverpool este singura echipă care a învins-o pe Manchester City în campionat, în acest sezon. S-a întâmplat la ultima întâlnire directă, pe 14 ianuarie, când ”cormoranii” au câştigat pe Anfield cu 4-3. În tur însă, Manchester City s-a impus cu un categoric 5-0.

Este însă singura victorie a lui City în faţa lui Liverpool în ultimele cinci întâlniri directe. ”Cormoranii” au câştigat de trei ori, City a învins o dată şi un meci s-a terminat la egalitate. Deci Guardiola se confruntă cu un adversar în faţa căruia a avut deseori probleme.

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY LIVE VIDEO ONLINE TELEKOM: Câteva probleme de lot pentru ambele echipe



Jurgen Klopp nu se poate baza pe Adam Lallana, care s-a accidentat cu Crystal palace. Joe Gomez este, de asemenea, accidentat, în timp ce Emre Can este incert. Nathaniel Clyne a revenit după accidentarea gravă prin care a trecut şi a stat pe bancă în meciul cu Palace, lucru care probabil se va întâmpla şi la meciul cu City.



Şi Guardiola are câteva bătăi de cap. Laporte, Aguero şi Delph sunt incerţi pentru acesti meci, din cauza problemelor medicale, iar Benjamin Mendy lipseşte în continuare.



LIVERPOOL - MANCHESTER CITY LIVE VIDEO ONLINE TELEKOM: Pep se teme de ”tripleta de aur” a lui Liverpool



Klopp a reuşit să construiască la Liverpool o ofensivă cu multă tehnică şi imaginaţie, care se poate transforma într-un coşmar pentru orice adversar. Bineînţeles, cel mai periculos este considerat Salah, care are cel mai bun sezon din carieră. Pep spune că atacul lui Liverpool este devastator:



”Salah, Mane şi Firmino, toţi trei, sunt aproape de neoprit. Sunt jucători fantastici. Modul în care joacă Liverpool este complicat pentru noi. Ştim asta. Sunt rapizi, sunt buni şi este greu”, a declarat Guardiola.

LIVE VIDEO | Liverpool - Manchester City, miercuri, de la 21:45, pe Telekom Sport 2.