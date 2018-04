Liviu Dragnea, anunţă de ultimă oră despre salariile angajaţilor din Sănătate. Ce se întâmplă de luni

Liviu Dragnea a adăugat că aceste lucruri se vor lămuri luni, când prim-ministrul, ministrul Sănătăţii, consilieri guvernamentali, ministrul Muncii se vor întâlni cu managerii de spitale.



"Pe noi ne interesează să nu scadă salariile de la o lună la alta şi pentru că nu în toate spitalele s-a întâmplat aşa. Or, dacă nu în toate spitalele s-a întâmplat aşa, înseamnă că în toate spitalele unde au apărut aceste situaţii e o cauză care nu e generată de legea salarizării, înseamnă că e o altă cauză. De asta luni e o întâlnire cu managerii de spitale, o întâlnire foarte serioasă, o discuţie foarte deschisă şi foarte transparentă. Pentru că trebuie să vedem care sunt cauzele, dacă a greşit cineva, să nu mai facă greşeala, dacă este nevoie să se ia orice măsură necesară se va lua, dar nu vom schimba principiile din legea salarizării, pentru că asta a adus venituri în plus şi va aduce în continuare. Dincolo că noi pentru medici am decis să existe o creştere spectaculoasă de salarii, şi este spectaculoasă, nu este la nivelul din Europa, încă nu ne permitem, dar este mult mai mult decât era înainte. (...) Noi am stabilit ca creşterile de salarii să se întindă până în 2022", a declarat Dragnea la Antena 3.



Potrivit acestuia, PSD s-a angajat să aducă mai mulţi bani în buzunarul românilor, dar trebuie pusă ordine în cadrul ierarhiei din sănătate.



"În anumite spitale, se pare, de aia trebuie să fie această întâlnire, că atunci când s-a făcut regulamentul sporurilor în sănătate vorbind, s-a făcut în aşa fel încât în unele unităţi medicale, unităţi sanitare, s-au băgat nişte limite minime, care nu mai permit ca să se încadreze în anvelopa maximă de 30% a sporurilor. Anvelopa de 30% a sporurilor era trecută în lege şi în anii trecuţi, numai că nu se respecta şi astfel se ajunsese în situaţia în care o secretară (...) - este o ierarhie - ajungea să aibă un venit total sau un spor mai mare decât un medic din spitalul respectiv, ceea ce putea rămâne aşa. Până cum nu avem niciun caz semnalat, relatat din care să iasă că venitul de astăzi este mai mic decât venitul din decembrie 2017, dimpotrivă, este mai mare. Dacă au apărut diferenţe între luna martie 2018 şi luna februarie 2018, dar ele oricum sunt mai mari decât în decembrie 2017, asta s-a făcut în ultimele zile, asta vor face şi luni şi după aceea să vadă de ce s-a ajuns la această situaţie, pentru că au apărut tot felul de explicaţii şi dacă este nevoie de vreo măsură ca să se regleze aceste situaţii, se vor lua. Pe noi ne-a interesat să punem o ordine în această ierarhie a salarizării, să respectăm nişte principii, pentru că până la urmă aceste salarii sunt plătite în special de cei care muncesc în mediul privat care produc PIB-ul şi care produc taxe şi impozite şi guvernul pe baza legii salarizării acordă aceste salarii în funcţie de o ierarhie stabilită şi aprobată prin lege", a detaliat preşedintele PSD.



În opinia sa, "există o situaţie unică în lume", şi anume aceea în care există proteste împotriva măririi salariilor.



"Faptul că în sănătate s-au alocat pentru acest domeniu 3 miliarde de lei în plus, şi suntem în situaţia unică în lume în care sunt proteste împotriva măririi salariilor, sigur că ne face şi pe noi să ne gândim de unde a apărut sau ce animă aceste proteste care sunt, mă rog, nu la un nivel foarte mare, dar nu înseamnă că Guvernul şi noi nu le privim cu atenţie, ca să vedem exact, să mergem până la cauză", a afirmat Liviu Dragnea.