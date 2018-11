LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 11 NOIEMBRIE 2018, numere loto 11.11.2018. LIVE VIDEO EXTRAGEREA loto de duminică

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 11 NOIEMBRIE 2018. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 12,4 milioane de lei (aproximativ 2,7 milioane de euro), iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 1,1 milioane lei (peste 245.000 de euro).

La Joker, la categoria I este in joc un report in valoare de peste 1,34 milioane lei (aproximativ 289.000 de euro) iar la Noroc Plus se inregistreaza, la categoria I, un report in valoare de aproximativ 190.000 de lei (peste 40.600 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 94.000 de lei (peste 20.100 de euro) iar la Super Noroc este in joc, la aceeasi categorie, un report in valoare de peste 154.500 de lei (peste 33.100 de euro).

LOTO, LOTO 6/49. Numerele câștigătoare de duminică, 11 noiembrie, 2018

Loto 6/49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Super Noroc: