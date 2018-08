LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 12 AUGUST 2018, numere LOTO 12.08.2018

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 12 AUGUST 2018. Tragerile loto de duminica, 12 august, vor avea loc incepand cu ora 17:00 si vor fi transmise inregistrat, pe TVR1, in cadrul emisiunii „Lozul cel Mare", incepand cu ora 00:00.

La tragerile de joi, 9 august, 2018, Loteria Română a acordat 11.936 câştiguri în valoare totală de 510.713,31 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,19 milioane lei (peste 472.800 de euro) iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 678.000 de lei (peste 146.000 de euro).

La Joker, la categoria I este in joc un report in valoare de peste 1,26 milioane lei (peste 272.300 de euro) iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 801.500 de lei (peste 172.600 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 268.400 de lei (peste 61.600 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 26.000 de lei (peste 5.500 de euro) iar la Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 93.500 de lei (peste 20.100 de euro).

LOTO, LOTO 6/49. Numerele câștigătoare de duminică, 12 august, 2018

Loto 6/49

Joker

Loto 5 din 40

Noroc

Super Noroc

Noroc Plus

Informatii utile

LOTO 6/49 si NOROC

La tragerea Loto 6/49 din data de 09.08.2018, incasarile sunt in suma de 1.154.275,20 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 240.474 iar numarul de bilete jucate este de 125.132.

La tragerea Noroc din data de 09.08.2018, incasarile sunt in suma de 141.081,60 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 58.784 iar numarul de bilete jucate este de 44.652.

JOKER si NOROC PLUS

La tragerea Joker din data de 09.08.2018, incasarile sunt in suma de 755.326,80 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 209.813 iar numarul de bilete jucate este de 90.524.

La tragerea Noroc Plus din data de 09.08.2018, incasarile sunt in suma de 71.275,20 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 59.396 iar numarul de bilete jucate este de 43.653.

LOTO 5/40 si SUPER NOROC

La tragerea Loto 5/40 din data de 09.08.2018 incasarile sunt in suma de 129.710,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 64.855 iar numarul de bilete jucate este de 25.812.

La tragerea Super Noroc din data de 09.08.2018 incasarile sunt in suma de 19.082,40 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 23.853 iar numarul de bilete jucate este de 14.478.

LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 9 AUGUST. La tragerile de duminică, 5 august, 2018, Loteria Română a acordat 18.686 câştiguri în valoare totală de 925.421,34 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 1,97 milioane lei (peste 426.000 de euro), iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de aproximativ 647.000 de lei (aproximativ 140.000 de euro).

La categoria I a jocului Joker se inregistreaza un report de peste 1,15 milioane lei (peste 249.400 de euro), iar la categoria a II-a, se inregistreaza un report in valoare de peste 777.300 de lei (peste 168.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 278.600 de lei (peste 60.200 de euro).

La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 80.000 de lei (aproximativ 17.300 de euro).

LOTO, LOTO 6/49. Numerele câștigătoare de joi, 9 august, 2018

Loto 6/49: 41, 42, 25, 28, 38, 30

Joker: 26, 28, 40, 21, 24 / 5

Loto 5 din 40: 23, 21, 38, 35, 28, 9

Noroc: 7 9 5 3 7 6 8

Super Noroc: 3 8 1 2 6 1

Noroc Plus: 9 3 0 8 0 1

UPDATE: La tragerea Joker de astazi, 2 august, s-a castigat cel mai mare premiu din istoria acestui joc, in valoare de 20.573.472,67 lei (peste 4,45 milioane euro).

Biletul norocos a fost jucat la agentia 34-003 din Alexandria, jud. Teleorman si a fost completat cu doua variante simple, pretul acestuia fiind de numai 7,30 lei.

Ultima data premiul de categoria I la Joker s-a castigat in data de 13.11.2016 si a fost in valoare de 15.199.876,18 lei.

Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor loto, castigatorul are la dispozitie 90 de zile de la data tragerii pentru a-si revendica premiul.





LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 2 AUGUST 2018. La categoria I a jocului Joker se înregistrează cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 20,54 milioane lei (peste 4,43 milioane de euro). În cazul în care s-ar câștiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc, anunţă www.loto.ro.

Trageri loto. La Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 1,38 milioane lei (aproximativ 300.000 de euro). La Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 563.000 de lei (peste 121.600 de euro).

Trageri loto. La Joker, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 682.200 de lei (peste 147.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 254.800 de lei (peste 55.000 de euro).

Trageri loto. La Loto 5/40 se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 62.000 de lei. La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 75.000 de lei (peste 16.200 de euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 2 AUGUST 2018:

Loto 6 din 49: 21, 9, 8 , 22, 40, 27

Joker: 1, 12, 45, 38, 23 / 20

Loto 5 din 40: 31, 20, 24, 7, 19 13

Noroc: 0 6 7 0 2 3 3

Super Noroc: 9 6 3 6 3 1

Noroc Plus: 9 1 6 1 2 7

JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

PREMII PUSE ÎN JOC LA LOTO 6/49, 5/40 JOKER ȘI NOROC

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report de peste 1 milion de lei (aproximativ 220.000 de euro).

La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 508.000 de lei (aproximativ 110.000 de euro).

La Joker, la categoria a II-a, se inregistreaza un report in valoare de peste 598.000 de lei (aproximativ 130.000 de euro), iar la Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 236.500 lei (peste 51.000 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 25.000 de lei, iar la Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 72.300 de lei (peste 15.600 de euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 29 IULIE 2018:

Loto 6 din 49: 38, 9, 14, 45, 31, 23

Joker: 30, 13, 14, 36, 5 / 15

Loto 5 din 40: 18, 14, 2, 16, 21, 7

Noroc: 0 7 5 4 4 2 8

Super Noroc: 6 6 9 7 4 6

Noroc Plus: 6 5 3 8 0 8

EZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Joi, 26 iulie 2018, a avut loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 26 IULIE 2018:

Loto 6 din 49: 6, 12, 44 , 27, 4 , 30

Joker: 34, 10, 26, 25, 36 / 19

Loto 5 din 40: 14, 23, 30, 32, 20, 34

Noroc: 4 7 8 7 3 4 7

Super Noroc: 9 8 5 0 8 7

Noroc Plus: 1 4 0 0 5 3

REPORT RECORD LA JOKER: 4,39 MILIOANE DE EURO

SUPLIMENTAR 250.000 LEI CATEGORIA I LOTO 6/49

Tragerile loto de joi, 26 iulie, vor avea loc incepand cu ora 17:30 si vor fi transmise in direct, pe TVR1, in cadrul emisiunii „Lozul cel Mare”

Joi, 26 iulie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica Loteria Romana a acordat 31.969 in valoare totala de 1.744.494,84 lei.

JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

SUPLIMENTAR 250.000 LEI CATEGORIA I LOTO 6/49

Pentru tragerea Loto 6/49 de joi, 26 iulie, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu inca 250.000 de lei. In prezent, la aceasta categorie se inregistreaza un report in valoare de aprox. 600.000 de lei (peste 128.800 de euro).

La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 480.300 de lei (peste 103.100 de euro).

La Joker, la categoria a II-a, se inregistreaza un report in valoare de peste 535.600 de lei (peste 115.000 de euro) iar la Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 223.000 lei (peste 47.800 de euro).

La Super Noroc este in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 70.400 de lei (peste 15.600 de euro).

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

La tragerea Loto 5/40 de duminica, 22 iulie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 410.219,20 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 25-009 din Drobeta Turnu Severin si a fost completat cu 7 variante simple la Loto 5/40 si o varianta la Super Noroc. Pe langa premiul de categoria I, posesorul biletului norocos a obtinut si 5 castiguri de categoria a III-a, valoarea totala a castigului obtinut fiind de 435.498,04 lei.

Jucatorii si reprezentantii mass media pot asista la tragerile loto. Inscrierile se fac la Biroul Comunicare si Protocol al C.N. “Loteria Romana” S.A. telefon 0372.137.351/e-mail pr@loto.ro.

LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 22 IULIE 2018:

Loto 6 din 49: 4, 48, 39, 44, 24, 9

Joker: 2, 8, 41, 28, 40 + 8

Loto 5 din 40: 1, 2, 26, 14, 13, 24



Noroc: 9 1 1 3 1 6 1



Super Noroc: 4 5 4 7 1 0

Noroc Plus: 8 1 0 4 6 7

REPORT RECORD LA JOKER: 4,38 MILIOANE DE EURO

SUPLIMENTAR 500.000 LEI CATEGORIA I LOTO 6/49:

IMPORTANT!

Tragerile loto de duminica, 22 iulie, vor avea loc incepand cu ora 18:10 si vor fi transmise in direct, pe TVR1, in cadrul emisiunii „Lozul cel Mare”

Duminica, 22 iulie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi Loteria Romana a acordat 24.162 de castiguri in valoare totala de 10.694.359,73 lei.

JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

SUPLIMENTAR 500.000 LEI CATEGORIA I LOTO 6/49:

In urma castigarii premiului de categoria I la Loto 6/49, Loteria Romana suplimenteaza cu cate 250.000 de lei fondul de castiguri al categoriei I pentru fiecare din TRAGERILE LOTO 6/49 din 22 iulie si 26 iulie.

La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 429.700 de lei (peste 92.300 de euro).

La Joker, la categoria a II-a, se inregistreaza un report in valoare de peste 452.500 de lei (peste 97.200 de euro) iar la Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 205.000 lei (peste 44.000 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 359.600 de lei (peste 77.200 de euro) iar la Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 72.700 de lei (peste 15.600 de euro).

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

La tragerea Loto 5/40 de joi, 19 iulie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 60.355,80 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 73-046 din sector 3, Bucuresti si a fost completat cu 7 numere la intreg (21 de variante). Pe langa premiul de categoria a II-a, posesorul biletului norocos a obtinut si 10 castiguri de categoria a III-a, valoarea totala a castigului obtinut fiind de 62.867,50 lei.

In primele sase luni ale acestui an, Loteria Romana a acordat peste 3,53 milioane de castiguri in valoare totala de peste 108,57 milioane de euro

In luna iunie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 527.697 de castiguri in valoare totala de peste 75 milioane de lei (peste 16,09 milioane de euro), dupa cum urmeaza:

Jocul Loto 6/49

La Loto 6/49 s-au inregistrat 49.281 de castiguri, in valoare totala de peste 3,18 milioane de lei(peste 683.000 de euro).

Jocul Noroc

La Noroc s-au inregistrat 596 de castiguri, in valoare totala de peste 516.000 de lei (peste 110.700 de euro).

Jocul Joker

La Joker s-au inregistrat 97.841 de castiguri, in valoare totala de peste 4,88 milioane lei (peste 1 milion de euro).

Jocul Noroc Plus

La Noroc Plus s-au inregistrat 16.376 castiguri in valoare totala de aproximativ 447.000 de lei (aproximativ 96.000 de euro).

Jocul Loto 5/40

La Loto 5/40 s-au inregistrat 562 de castiguri, in valoare totala de peste 465.000 de lei (aproximativ 100.000 de euro).

Jocul Super Noroc

La Super Noroc s-au inregistrat 4.163 de castiguri, in valoare totala de peste 80.600 de lei (aproximativ 17.300 de euro).

Jocul Pronosport

La Pronosport s-au inregistrat 339 de castiguri, in valoare totala de peste 44.000 lei (peste 9.400 de euro).

Jocul Prono-S

La Prono_S s-au inregistrat 2 castiguri, in valoare totala de peste 7.300 de lei (peste 1.500 de euro).

Jocul Videoloterie

S-au inregistrat 358.537 de castiguri, in valoare totala de peste 65,38 milioane de lei (peste 14 milioane de euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO. Joi au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică Loteria Română a acordat 32.548 de câștiguri în valoare totală de 1.605.924,82 lei.

REZULTATE LOTO 19 iulie 2018, numere loto 19.07.2018.

Loto 6 din 49: 23, 49, 5, 2, 41, 16

Joker: 7 / 31, 8, 28, 22, 40

Loto 5 din 40: 19, 12, 21, 39, 1, 23

Noroc: 3819046

Super Noroc: 381196

Noroc Plus: 675590

JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

PREMII MARI IN JOC

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 9,47 milioane lei (peste 2 milioane de euro) iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 404.500 de lei (peste 86.800 de euro).

La Joker, la categoria a II-a, se inregistreaza un report in valoare de peste 395.300 de lei (peste 84.800 de euro) iar la Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 192.800 de lei (peste 41.300 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza un report cumulat in valoare de aprox. 362.000 de lei (77.700 de euro) iar la Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 68.000 de lei (aprox. 14.600 de euro).

LOTO, REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Loteria Română anunţă un report de 1,92 de milioane de euro la extragerea Loto 6/49, dar şi cel mai mare report din istorie la categoria I a jocului Joker, respectiv 4,37 milioane de euro. Tragerile loto vor avea loc, duminică, începând cu ora 17:00, iar înregistrarea va fi transmisă pe TVR1, începand cu ora 24:00.

LOTO, REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49.



Loto 6/49: 3, 29, 46, 32, 23, 27

Joker: 41, 23, 3, 18, 2 /18

Noroc Plus: 778952

Loto 5/40: 29, 34, 16, 21, 14, 8

Super Noroc: 923287

Noroc: 0234231