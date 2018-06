LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 7 IUNIE 2018, numerele loto de joi, 7.06.2018

LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 7 IUNIE 2018, JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

La categoria I a jocului Joker se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 20 milioane lei (peste 4,3 milioane de euro).

In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 7 IUNIE 2018, PREMII MARI IN JOC

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 5,1 milioane lei (peste 1,1 milioane de euro). La Noroc, se inregistreaza un report cumulat in valoare de aprox. 165.000 de lei (aprox. 35.500 de euro).

La categoria a II-a a jocului Joker se inregistreaza un report in valoare de peste 122.600 lei (aprox. 26.400 euro) iar la Noroc Plus este in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 25.700 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 125.300 de lei (aprox. 27.000 de euro) iar la Super Noroc este in joc un report cumulat de peste 50.100 lei (peste 10.700 de euro).

Iată care sunt REZULTATELE LOTO de joi, 7 iunie:

Loto 6/49:

Joker:

Loto 5/40:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Noroc: