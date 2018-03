Luare de ostatici în FRANŢA, într-un supermarket. Cel puţin două persoane au murit în atac UPDATE

UPDATE: 13. 34 O echipă a forţelor de elită GIGN - echivalentul echipelor SWAT, se îndreaptă către Trebes, din Toulouse, potrivit L'Independant

A team of France's elite GIGN forces, its equivalent of SWAT teams, are on their way to Trebes from Toulouse, according to the local l'Independant.



UPDATE: 13.30 Două persoane au fost ucise, una dintre ele fiind chiar măcelarul supermarketului, a informat primarul oraşului.

Potrivit ziarului La Dépêche du Midi, agresorul a intrat în supermarket, unde a deschis focul asupra unui ofiţer de securitate, iar ulterior a luat mai mulţi ostatici.



Forţele speciale de Poliţie au ajuns la supermarketul ”Super U”.



Potrivit autorităţilor, atacatorul pretinde că este membru al reţelei teroriste Stat Islamic.

Surse oficiale ale Ministerului de Interne au anunţat, prin twitter că o operaţiune antiteroristă este în curs de desfăşurare, la Trebes, în sudul Franţei.

Autorităţile franceze nu au dat, deocamdată, alte etalii despre persoanele luate ostatice.